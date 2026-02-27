Oviedo acoge a una asociación que aglutina a 700 personas de una veintena de nacionalidades: su objetivo atraer inversiones extranjeras a la capital asturiana

La Cámara de Comercio fue testigo en la mañana de ayer de la constitución de la asociación Global Vibes, que tiene como objetivo prioritario atraer inversiones extranjeras a Oviedo. Los impulsores de esta iniciativa son Chris y Catalina Lipscomb. Ambos llevan viviendo en la capital asturiana desde 2023 y destacaron que su objetivo es «devolver a la ciudad asturiana todo lo que nos ha dado». Por eso han constituido una entidad que aglutina a 700 personas de una veintena de nacionalidades. «Miro a mi alrededor y veo cómo muchas tiendas han cerrado. Necesitamos una inyección de dinero y algunos extranjeros quieren ayudar», expuso Chris Lipscomb, que pidió a la institución cameral apoyo en todos los trámites necesarios para crear empresas. En la imagen, Chris y Catalina Lipscomb, a la derecha, junto al alcalde, Alfredo Canteli, y el vicepresidente cameral, José Manuel Ferreira.