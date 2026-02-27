Oviedo acoge a una asociación que aglutina a 700 personas de una veintena de nacionalidades: su objetivo atraer inversiones extranjeras a la capital asturiana
Chris y Catalina Lipscomb son los impulsores de esta iniciativa
La Cámara de Comercio fue testigo en la mañana de ayer de la constitución de la asociación Global Vibes, que tiene como objetivo prioritario atraer inversiones extranjeras a Oviedo. Los impulsores de esta iniciativa son Chris y Catalina Lipscomb. Ambos llevan viviendo en la capital asturiana desde 2023 y destacaron que su objetivo es «devolver a la ciudad asturiana todo lo que nos ha dado». Por eso han constituido una entidad que aglutina a 700 personas de una veintena de nacionalidades. «Miro a mi alrededor y veo cómo muchas tiendas han cerrado. Necesitamos una inyección de dinero y algunos extranjeros quieren ayudar», expuso Chris Lipscomb, que pidió a la institución cameral apoyo en todos los trámites necesarios para crear empresas. En la imagen, Chris y Catalina Lipscomb, a la derecha, junto al alcalde, Alfredo Canteli, y el vicepresidente cameral, José Manuel Ferreira.
