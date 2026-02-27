Oviedo impulsa la solidaridad con el II Encuentro del Voluntariado “Latiendo solidaridad”

La concejala delegada de Políticas sociales, María Velasco presentó este viernes el II Encuentro con el Voluntariado de Oviedo, que se celebrará los días 5 y 6 de marzo en la Plaza Trascorrales, en horario de las 11:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Bajo el nombre "Latiendo solidaridad", la segunda edición de esta iniciativa reunirá a una veintena de entidades sociales en el corazón de la capital del Principado. "El fomento de la solidaridad, la promoción de la participación ciudadana y el intercambio de experiencias son los principales objetivos de los que este Ayuntamiento se ha marcado al organizar este proyecto", destacó Velasco.

La iniciativa nace como un espacio de convivencia, participación e intercambio en el que, según destacan desde el Ayuntamiento, las personas voluntarias del municipio podrán compartir experiencias, aprendizajes y motivaciones. El Consistorio subraya además que el encuentro servirá para dar visibilidad al trabajo de las entidades sociales, que tendrán la oportunidad de presentar los proyectos que desarrollan y poner en valor el impacto que generan en la comunidad, reforzando así el tejido asociativo local.

Además de las mesas informativas de las distintas organizaciones, el programa incluirá actividades abiertas al público, con propuestas dinamizadas por voluntarios como talleres, juegos, exposiciones, experiencias virtuales y murales participativos. "En esta segunda edición queremos también reconocer y visibilizar la gran contribución de las mujeres en la acción voluntaria. El 55% de las personas que realizan voluntariado son mujeres, principalmente en el tramo de entre los 45 y los 54 años. Su compromiso y dedicación sostiene gran parte del tejido solidario de nuestro municipio. El voluntariado genera beneficios tanto comunitarios como personales. Es una de las expresiones más auténticas de solidaridad", concluyó Velasco.