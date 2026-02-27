Oviedo reúne a más de 200 personas para debatir sobre empleo y envejecimiento
"El empleo es un pilar de cohesión social y bienestar que exige respuestas coordinadas entre administraciones", destacó la concejala de Economía, Leticia González
El Auditorio Príncipe Felipe acogió este viernes la jornada "Los retos del mercado laboral ante el envejecimiento poblacional", organizada por el Servicio de Empleo del Ayuntamiento. Desde el consistorio aseguran que ha sido un "éxito de participación" y ha reunido a más de 200 personas. La concejala de Economía, Leticia González, no se quiso perder la cita y aprovechó para recordar que "el empleo es un pilar de cohesión social y bienestar, y exige respuestas coordinadas entre administraciones, con recursos y medidas concretas".
Durante la jornada se analizaron, desde un enfoque técnico, los retos que plantea el envejecimiento de la población en el mercado laboral, así como la importancia de reforzar la formación, la recualificación profesional y los itinerarios personalizados de inserción. El debate puso el foco especialmente en las personas desempleadas de larga duración y en aquellos colectivos que encuentran mayores obstáculos para acceder a un puesto de trabajo.
En el acto han participado representantes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática: Rafael Francisco Briet Seguí, director general de Cooperación Autonómica, y Agustín Díez Quesada, subdirector general de Cooperación Autonómica, además de responsables del Servicio de Empleo municipal, ponentes y profesionales vinculados a las políticas activas de empleo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
- Los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses urbanos de Oviedo
- La mudanza de una conocida multinacional de cosmética y belleza: se trasladará a un local ubicado en una de las calles comerciales de Oviedo y ofrecerá nuevos productos
- Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda
- Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
- Una marea de color para un Carnaval desbordante: así fue el desfile por las calles de Oviedo