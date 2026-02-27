Oviedo reúne a más de 200 personas para debatir sobre empleo y envejecimiento

El Auditorio Príncipe Felipe acogió este viernes la jornada "Los retos del mercado laboral ante el envejecimiento poblacional", organizada por el Servicio de Empleo del Ayuntamiento. Desde el consistorio aseguran que ha sido un "éxito de participación" y ha reunido a más de 200 personas. La concejala de Economía, Leticia González, no se quiso perder la cita y aprovechó para recordar que "el empleo es un pilar de cohesión social y bienestar, y exige respuestas coordinadas entre administraciones, con recursos y medidas concretas".

Durante la jornada se analizaron, desde un enfoque técnico, los retos que plantea el envejecimiento de la población en el mercado laboral, así como la importancia de reforzar la formación, la recualificación profesional y los itinerarios personalizados de inserción. El debate puso el foco especialmente en las personas desempleadas de larga duración y en aquellos colectivos que encuentran mayores obstáculos para acceder a un puesto de trabajo.

En el acto han participado representantes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática: Rafael Francisco Briet Seguí, director general de Cooperación Autonómica, y Agustín Díez Quesada, subdirector general de Cooperación Autonómica, además de responsables del Servicio de Empleo municipal, ponentes y profesionales vinculados a las políticas activas de empleo.