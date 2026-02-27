Los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses urbanos de Oviedo

No ocuparán asiento ni necesitarán tarjeta de transporte, pero desde ahora las mascotas tendrán vía libre para subir al autobús urbano. La Junta de Gobierno local aprobó este jueves –fuera del orden del día– una modificación del reglamento del servicio público para permitir el acceso al TUA de animales de compañía de hasta diez kilos de peso, siempre que viajen en un transportín homologado y en condiciones que no supongan riesgo ni molestia para el resto de pasajeros. Además, la persona propietaria deberá permanecer pendiente del animal durante todo el trayecto para garantizar la confortabilidad y seguridad del resto de viajeros.

La decisión municipal se ajusta a las exigencias de la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales y entrará en vigor en el momento en el que el cambio de reglamento se apruebe de forma definitiva. Aunque lo más habitual será ver en los autobuses perros o gatos de razas pequeñas, la categoría «animal de compañía» es más amplia. No en vano, según se desprende del nuevo reglamento, también podrán viajar en el TUA hurones, conejos domésticos, cobayas, hámsters, chinchillas, ratas domésticas, erizos africanos e incluso pequeñas aves como periquitos, canarios o agapornis, siempre que no superen el límite de peso y cumplan las condiciones exigidas.

El concejal de Infraestructuras y Transportes, Nacho Cuesta, declarado amante de los animales, se siente «muy satisfecho» con la medida tomada por el equipo de Gobierno y recuerda además «el compromiso municipal con el bienestar animal». En este sentido destaca el papel del albergue «Perra Policía Lúa», en La Bolgachina, que «se ha convertido en poco tiempo en una referencia nacional» en la atención y cuidado de animales abandonados. «Damos ahora un paso más y no solo cumplimos con una obligación legal, sino que lo hacemos garantizando una sana convivencia con el resto de ciudadanos», añade Cuesta.

La decisión de permitir el acceso de mascotas a los autobuses «responde a la necesidad de actualizar el reglamento ante la evolución de los hábitos de movilidad urbana, los cambios sociales y tecnológicos y la normativa estatal sobrevenida». La iniciativa se justifica «por razones de interés público». La propuesta se someterá ahora a consulta pública durante veinte días hábiles, periodo en el que ciudadanos y organizaciones podrán presentar sugerencias a través del Registro General o de la sede electrónica municipal antes de su tramitación definitiva.

Patinetes

La reforma del reglamento abre la puerta de los autobuses a los animales de compañía, pero se la cierra a los vehículos de movilidad personal (VMP), como patinetes y monociclos eléctricos. El Ayuntamiento introduce una prohibición expresa de acceso de estos dispositivos a los autobuses urbanos «por razones objetivas de seguridad».

Las baterías de litio que incorporan pueden —en caso de impactos, defectos de fabricación, manipulaciones indebidas o sobrecalentamientos— provocar incendios, explosiones o emisiones de humo tóxico.