El presidente se pone al frente para lograr la unificación de las sedes judiciales de Oviedo cuanto antes: "Necesitamos una solución rápida al problema que tenemos"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se pondrá al frente de las negociaciones para lograr la unificación de las sedes judiciales en Llamaquique. "Convocará una reunión con las diferentes administraciones afectadas para buscar una solución que acorte los plazos". Así lo explicaron los vocales asturianos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Bernardo Fernández y Alejandro Abascal, este viernes a la salida de la reunión que mantuvieron con el líder del Ejecutivo en el palacio de Presidencia. La situación urge. La falta de espacio de los juzgados se agravará después de Semana Santa. La ley de eficiencia de la justicia obliga a la creación de las nuevas oficinas judiciales que conllevarán mudanzas. El antiguo edificio de Telefónica acogerá el servicio común de tramitación de lo Mercantil; mientras que el registro civil irá al Edificio de Usos Múltiples (EASMU). Por su parte, el Palacio de Justicia albergará los juzgados de la calle Rosal, Pedro Masaveu y el de Vigilancia Penitenciaria de La Corredoria.

Donde ya había poco sitio, se colocarán a los funcionarios trasladados. Es por ello que los dos vocales del CGPJ le trasladaron a Barbón su preocupación. "La justicia asturiana es la joya de la corona asturiana. Resuelve 164.000 asuntos al año cuando la entrada es de 171.000 casos. Corremos el riesgo de poner en peligro una situación que es idílica", expuso Abascal tras la reunión con el presidente.

Tal es la situación que ambos vocales arrancaron varios compromisos a Barbón. Primero, las partes afectadas visitarán la facultad de Ciencias, que en el futuro se cederá para ayudar a la unificación de sedes. "Queremos ver cómo podemos abordar una solución rápida al problema que tenemos. Lo que se trata es poner ya en marcha la unificación de sedes y dar respuesta al resto de adminitraciones", abundó Abascal.

También conocerán en primera persona el estado del antiguo edificio de Silicosis que será el primero que se reforme para la Universidad. El objetivo es llevar a los alumnos de forma provisional a este inmueble mientras se ejecuta la reforma de Maternidad que se convertirá en el gran aulario del campus B de El Cristo. De esta forma, los despachos y laboratorios solo se mudarán una vez y los únicos que cambiarán de edificio son los estudiantes cuando estén listas las nuevas instalaciones.

Esta solución transitoria fue celebrada este viernes por los dos vocales del CGPJ. "El rector ha manifestado últimamente un ánimo de cooperar, yo me felicito por ello, pero necesitamos que se precise. Es por ello que el presidente Barbón convocará una reunión en la que estoy seguro que conseguirá que se diga con claridad los compromisos necesarios para resolver los problemas", subrayó Fernández. La solución no llegará en un solo encuentro. Ambos representantes judiciales abrieron la puerta a que se pueden celebrar encuentros bilaterales y que tambiénn haya una cita entre todas las partes afectadas. "Será el líder del Ejecutivo quien debe definir la estrategia, pero lo que quiero resaltar es su firma compromiso de liderar una solución a este problema que no se puede dejar que enquiste. Ahora, parece que hay un movimiento de buena voluntad y aprovecharemos este impulso", añadió.