La segunda edición del Festival de la Camelia de Oviedo contará con la presencia de un referente mundial

Comienza la cuenta atrás para la segunda edición del Festival de la Camelia en Oviedo. La cita, que tuvo una gran acogida el año pasado entre el público de la ciudad, se celebrará el último fin de semana de marzo. Destaca la presencia del maestro en ciencias de ecología francés, Jacques Soignon, una de las figuras más relevantes del panorama de la jardinería urbana en toda Europa que dará una conferencia en la Escuela Municipal de Música el sábado 28 a las 19.00 horas.

Soignon fue durante casi dos décadas director del Servicio de Espacios Verdes y Medio Ambiente de Nantes, ciudad a la que contribuyó decisivamente a situar en el mapa europeo de la sostenibilidad urbana. Bajo su impulso, la capital del Loira reforzó su apuesta por la naturalización de los espacios públicos y la integración del paisaje en la planificación urbana, un trabajo que culminó con el reconocimiento de Nantes como Capital Verde Europea en 2013.

Noticias relacionadas

La organización destaca que están "muy ilusionados" y remarcan las grandes expectativas que tienen puestas en esta segunda entrega del certamen. Todo lo relacionado con la parte científica se desarrollará en la Escuela Municipal de Música y la programación de conferencias se completará con referentes del panorama nacional. Además, el festival incorporará distintas actividades paralelas abiertas al público para ampliar la experiencia más allá del ámbito divulgativo. Los impulsores del evento confían en repetir el éxito cosechado el año pasado y consolidar la cita como una referencia en el calendario cultural y botánico de la ciudad.