Un hostelero de Oviedo pierde 10.000 euros en comida por un corte de luz por error de más de 30 horas en su restaurante: "Tuve que tirar todo, desde pescados salvajes hasta carne y helados"

A las 12.03.17 horas del pasado jueves, según el registro que figura en el sistema, alguien apretó un botón allá, “sabe Dios dónde”. En cuestión de segundos, las cámaras frigoríficas dejaron de zumbar, los congeladores se apagaron y la cocina del restaurante de Jovieno Prendes, el Asador de La Costera de la calle Campomanes, quedó en silencio. Lo que hasta ese momento era una mañana normal de servicio se convirtió en una carrera contrarreloj contra el deterioro de pescados salvajes, carnes, helados y reservas ya cerradas.

Treinta y tantas horas después, cuando la luz regresó --“este sábado”, precisa el hostelero--, el balance es devastador: más de 10.000 euros en pérdidas entre producto echado a perder y mesas anuladas. “Es todo un sinsentido”, resume.

El corte, explica el afectado, se produjo por una supuesta orden por impago. “Yo estoy al corriente de pago”, sostiene Prendes. Según su relato, la distribuidora ejecutó la interrupción del suministro, pero la comercializadora niega haber emitido la orden. “La que corta es la distribuidora, porque tiene una orden de corte, pero la comercializadora dice que no la genera. Y si no la genera, tampoco puede dar la orden de reconexión. Unos por otros y la casa sin barrer”, describe. Una supuesta madeja de errores que le ha costado muy cara.

Desde el jueves por la mañana, Jovino Prendes inició un periplo de llamadas que define como “una locura”. Más de siete horas de conversaciones grabadas con ambas compañías. “Cada uno te da una versión diferente. Se pasan la pelota”, lamenta. Mientras tanto, el restaurante permanecía cerrado y la mercancía comenzaba a estropearse.

En la cocina, las consecuencias son visibles. “Estoy tirando todo. Desde pescados salvajes hasta carne y helados. Todo”, enumera. La ruptura de la cadena de frío tras más de un día sin electricidad obligó a vaciar cámaras y congeladores. A ello se suman las reservas canceladas: alrededor de un centenar de comensales entre jueves y viernes. “Entre el producto y lo que no se vendió, pasamos de los diez mil euros. Seguro. No está todo cuantificado, pero más de diez mil”, calcula.

Acciones legales

El suministro se restableció entrada la noche, pero la reapertura no fue inmediata. “Hoy por la mañana (sábado) es imposible. Hay que preparar todo nuevo”, explica. La previsión es retomar el servicio cuanto antes, una vez repuesta la materia prima.

El hostelero asegura que emprenderá acciones legales. Y subraya que no es la primera vez que vive una situación similar. El mes pasado, afirma, le cortaron el gas durante cinco días por una supuesta inspección desfavorable. "Tengo una instalación nueva, estoy exento varios años. Y aun así me lo cortaron”, relata. En aquel caso, también grabó las conversaciones y tuvo que adquirir fogones portátiles para poder trabajar. “Fue el mismo periplo, pero con otra distribuidora. Incluso el técnico que me había firmado la instalación me animó a denunciar”, añade.

Ahora, con la luz restablecida, el empresario recopila facturas, listados de reservas anuladas y horas de grabaciones. Se siente, dice, como “David contra Goliat”. Su objetivo es depurar responsabilidades en una cadena donde distribuidora y comercializadora se señalan mutuamente mientras el negocio, insiste, asume las consecuencias.