"Artístiques" reúne en el casco histórico de Oviedo obras de una decena de jóvenes artistas asturianas

El festival cultural, promovido por Puru Remangu e Ixuxú Cultura, se presentó en noviembre en el recinto de Almacene Kuivi y culmina ahora con una muestra pictórica

Inauguración de "Artístiques" en Komono Gallery, en Oviedo. / Luisma Murias

Elena Fernández-Pello

Oviedo

El festival "Artístiques", que el pasado 29 de noviembre reunió en los Almacenes Kuivi de Oviedo a más de 40 artistas asturianas, culmina ahora con una exposición, con obras de una decena de creadoras, inaugurada este viernes en la ovetense Komono Gallery.

Dido Carrero (Oviedo, 1994); Jools (Argentina, 2001); Celia Pandiella (Llaviana, 1999); Luzia Pedregal (Cangas de Onís, 1997); Lucía Álvarez (Langreo, 2006); Clara Nieto (Oviedo, 1999); Raquel Mañana (Gijón, 2003); Inés Benito (Pravia, 1998); María Ortiz (Oviedo, 1995) e Iraxe Esteve (Gijón, 1997) muestran ahora su obra en la sala ovetense, en el casco histórico de la capital asturiana.

“Artístiques” es un proyecto, subvencionado por la Consejería de Cultura del Principado y el Instituto de la Juventud de España y patrocinado por Caja Rural, de las impulsoras de la marca de ropa Puru Remangu y la promotora Ixuxú Cultura, que reúne artes escénicas, plásticas y música con el feminismo y la llingua asturiana como señas de identidad.

