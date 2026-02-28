Ferreros I: un nuevo residencial a 10 minutos caminando del centro de Oviedo

La apuesta de FOMEX por Prados de la fuente y Ciudad Naranco en Oviedo, se completa con su incorporación a la Junta de compensación de Ferreros I en el año 2018.

Desde la promotora refuerzan su compromiso con Oviedo y más si cabe a Prados de la Fuente y Ciudad Naranco, donde sus proyectos han sido tan bien acogidos cuando empezaron a promover sus edificaciones en el año 2020. con el edificio Residencial Finlandia, (posteriormente, Terrazas de Loyola, Vega luz y Lumen ) que debían continuar promoviendo en la zona y solo Ferreros I les ofrecía esa posibilidad.

FOMEX se incorpora la una Junta de Compensación Ferreros I constituida en 2007. con la vocación de resolver una actuación urbanística paralizada, iniciada en 2004 en Ciudad Naranco, frente al Archivo Histórico Artístico y como continuación de la Plaza de Juan Pablo I.

Proyecto de urbanización y estudio de detalle

En el año 2005, las empresas entonces propietarias de una gran parte de los terrenos de la Unidad de Gestión FERREROS I, iniciaron la Delimitación de la Unidad y con la constitución de la Junta de Compensación la larga y compleja tramitación que conlleva en convertir en parcelas en las que edificar, unos terrenos prácticamente abandonados y unas edificaciones en muy mal estado, así como los viales que los circundaban.

En el año 2.006, las Sociedades que habían adquirido a particulares y al propio Ayuntamiento las distintas parcelas y edificaciones redactan el Proyecto de Compensación. (Instrumento Urbanístico necesario para desarrollar de forma conjunta la Actuación)

Con la llegada de la crisis (2007) el desarrollo del proyecto queda en suspenso. Es en el año 2019, con la incorporación de FOMEX a la Junta de Compensación, cuando se retoma de nuevo.

En todo este tiempo de parálisis, el deterioro de las edificaciones existentes fue manifiesto, las casas se llenaron de ocupas, trapicheo de droga, inseguridad, la zona se convirtió en foco de conflicto para la vecindad del entorno y de la ciudad.

El primer paso de FOMEX, ante la situación en la que encontró el desarrollo de la Actuación, fue el de mantener una reunión con el Ayuntamiento de Oviedo (Área de Infraestructuras) desde donde se nos indica que debemos de modificar el Proyecto de Urbanización para adecuarlo a las disposiciones actuales (año 2021) y se nos sugiere la conveniencia de presentar un nuevo Estudio de Detalle Tanto el ED como el Proyecto de Urbanización habían sido aprobados con anterioridad, años 2006 y 2024 respectivamente.

Vista aérea / Cedida a LNE

Conocedores de que todo este proceso iba a ser largo y costoso, y que retrasaría el inicio de las futuras edificaciones, la promotora se puso junto a PROINFER S.L. (la otra empresa parte de la Junta de Compensación) a redactar un nuevo ESTUDIO DE DETALLE y un nuevo proyecto de urbanización.

En septiembre de 2022 el Ayuntamiento solicita a la Junta que, si es posible, proceda al derribo de las construcciones existentes en el ámbito y en la primavera/verano del 2022 al desalojo y derribo de las mismas, y al cierre de las parcelas.

En marzo del 2023 presentamos al Ayuntamiento el Modificado del Estudio de Detalle que resulta aprobado definitivamente en septiembre de 2023.

El Proyecto de Urbanización se presenta en julio del 2023 y resulta aprobado definitivamente en agosto de 2024, un año después.

Por distintas circunstancias y hasta que en agosto de 2024 fue aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización, las actuaciones de la Junta estuvieron paralizadas y por tanto no se presentó al Ayuntamiento para su valoración el nuevo del Proyecto de Compensación, que fue aprobado en Asamblea de la Junta General de propietarios el 07.03.25 y presentado en el Ayuntamiento con fecha 25.03.25, para su aprobación.

En febrero de 2026 y, después de un larga y compleja tramitación, el Proyecto de Compensación, resulta aprobado.

La urbanización

En enero de 2025 se adjudica la ejecución de la Urbanización a la empresa BOPRISA.

A fecha de hoy la urbanización se encuentra totalmente finalizada y pendiente recepción por parte del Ayuntamiento de Oviedo.

Por otra parte, Desarrollos y Construcciones FOMEX, ha procedido a adquirir diversos aparatos de Gerontoginasia que el pasado miércoles quedaron instalados en la Plaza de Kike Gómez Aces, colindante con el Centro de Salud, para uso y disfrute de los vecinos de Ciudad Naranco y Prados de la Fuete.

Desde Fomex creen que la nueva Urbanización (en la que la Junta de Compensación invirtió más de 900.000 € ) será muy bien recibida por los vecinos del barrio en cuanto supone la ampliación del parque infantil actual, la generación de nuevos espacios y la urbanización de las calles: Belarmino Cabal hasta su confluencia con la calle Quevedo y Acisclo Muñiz Vigo, hasta su confluencia con la calle Belarmino Cabal, en definitiva, la creación de un nuevo entorno urbano que demandaban desde hace más de 20 años.

En los terrenos resultantes de la actuación FOMEX tiene previsto la construcción de tres nuevos edificios

Sobre el primero de los solares la promotora confía en iniciar la construcción del Edificio Ferreros I a lo largo del próximo mes de marzo, una vez se produzca la recepción de la Urbanización y se le otorgue la correspondiente Licencia.

Ferreros I será en un futuro cercano una muestra más del objetivo de FOMEX desde su creación en el año 2005 “contribuir a la mejora de la ciudad de Oviedo con proyectos atractivos y respetuosos con el entorno y el medio ambiente”.