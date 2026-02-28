Los palomares del concejo de Les Regueres

La cría de palomas tuvo importancia en tiempos pasados en Les Regueres por la carne de pichones, muy apreciada y solo al alcance de las clases pudientes.

Los palomares como construcciones independientes se encuentran siempre dentro de las posesiones de una casa solariega o rectoral. Se sitúan cercanos a la casa principal. Son de piedra y en su interior tienen casillas para las palomas. Son en su mayoría de forma circular, como los de Biedes, Valsera, Areces y Premoño. Actualmente, se conservan en pie los de Biedes, Valsera, Areces y Trasmonte.

El de Trasmonte es de planta cuadrada, al igual que el del palacio de Biedes, y del de Mariñes sólo se conserva el nombre de El Palombar.

Son desconocidos para la mayoría y una bella muestra de arquitectura tradicional que merece la pena conocer y conservar.

Palomar de Valsera. / DANIEL CANGA / PEDRO PANIAGUA

En Biedes hay dos, uno, muy a la vista desde la carretera de Biedes a Tuernes. Es el símbolo de la asociación La Piedriquina. Fue rehabilitado en 2004. Es de planta circular. Está documentado en el inventario de bienes de la fundación de vínculo y mayorazgo de la casa de Bolgues en 1547, como "casa de palomas" en el término de Jubal (Xugal) conjuntamente con la casa solariega del mismo lugar. El otro palomar está dentro de una finca privada cerrada con tapia, situado en una de las esquinas de la misma, es de planta cuadrada y en buen estado. Perteneció en su origen a la familia González Valdés, una rama de la otra casa de Xugal y hasta hace pocos meses a la familia Mijares.

En Mariñes hubo otro que perteneció a la familia de Arias Valledor (siglo XVIII), cuya casa se conocía por La Portalada y solo queda el topónimo de El Palombar en la finca donde estaba situado.

En Areces se conserva otro palomar que perteneció al palacio de Areces y más tarde a los Bernaldo de Quirós. Es de planta circular, tiene en su fachada heridas de la pasada contienda civil.

Palomar de Biedes

En Premoño hubo otro en la llamada casa de Xilo, como recoge José Manuel González en su "Toponimia de una parroquia asturiana" del que se conservaban restos de su muro circular de casi un metro de espesor y una altura máxima de unos 3 metros en la década de los 50 del pasado siglo.

En el palacio de Valsera se conserva el de mayores dimensiones ya que tiene unos 6.5 m de diámetro y algo más de 5 m de altura, hasta el tejado. Es de planta circular y parte de sus paredes conservan curiosos grafitis marcados en la argamasa, seguramente realizados por niños mientras cuidaban el ganado. Pertenece a la familia Menéndez de Luarca y está situado dentro de finca tapiada, junto al camín de Santiago. Fue rehabilitado con gran acierto como casa de invitados.

El palomar de Trasmonte es de planta cuadrada, perteneció a la casa rectoral, junto a la iglesia. También fue rehabilitado por sus actuales propietarios.