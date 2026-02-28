La pensión de viudedad para parejas de hecho en España: un derecho condicionado a requisitos formales rigurosos

El reconocimiento de la pensión de viudedad a favor del miembro superviviente de una pareja de hecho constituye una de las evoluciones más significativas del sistema de Seguridad Social español en las últimas décadas. Tradicionalmente reservada al cónyuge viudo, la protección se ha extendido para amparar realidades familiares distintas al matrimonio. Sin embargo, este acceso no es automático ni se basa únicamente en la convivencia. La legislación y, de forma muy particular, la jurisprudencia, han establecido un marco de requisitos estrictos que buscan dotar de seguridad jurídica a la relación y evitar el fraude, equiparando la formalidad de la pareja de hecho a la del vínculo matrimonial a efectos prestacionales.

Este artículo analiza en profundidad los requisitos legales y los criterios jurisprudenciales consolidados que debe cumplir el conviviente supérstite para ser beneficiario de esta prestación.

La regulación principal de la pensión de viudedad para parejas de hecho se encuentra en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Los preceptos clave son:

Artículo 219. Pensión de viudedad del cónyuge superviviente.: Establece los requisitos generales de cotización del causante, que también son aplicables a las parejas de hecho. Se exige un período de cotización de 500 días dentro de los 5 años anteriores al fallecimiento, o un mínimo de 15 años de cotización a lo largo de la vida laboral si el causante no estaba en alta o situación asimilada. No se exige período de cotización en caso de muerte por accidente o enfermedad profesional.

Lucía Fernández, Asesora en Romalex Consultores / Cedid a LNE

El derecho a la pensión de viudedad está reconocido, pero sujeto a condiciones muy estrictas Lucía Fernández — Asesora en Romalex Consultores

Artículo 221. Pensión de viudedad de parejas de hecho.: Es el artículo central que regula los requisitos específicos que debe cumplir la pareja de hecho para generar el derecho a la pensión.

Artículo 222. Prestación temporal de viudedad.: Contempla una prestación temporal de dos años para aquellos casos en los que no se cumplen ciertos requisitos de temporalidad (como la antelación de la inscripción), pero sí el resto de condiciones.

Requisitos Esenciales para el Reconocimiento de la Pensión

La normativa y su interpretación jurisprudencial exigen la concurrencia simultánea de varios requisitos, materiales (convivencia) y formales (publicidad y constitución).

1. Requisito Material: Convivencia Estable, Notoria e Ininterrumpida

El miembro superviviente debe acreditar una convivencia estable y notoria con el causante, con carácter inmediato al fallecimiento y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años.

Acreditación: La prueba principal de esta convivencia es el certificado de empadronamiento conjunto.

Excepción: El requisito de los cinco años de convivencia no se exige si existen hijos en común. En este caso, bastará con acreditar la constitución formal de la pareja de hecho.

2. Requisito Formal: Constitución y Publicidad de la Pareja de Hecho

Este es el requisito más riguroso y el que genera mayor litigiosidad. La ley no se conforma con la mera convivencia, sino que exige que la existencia de la pareja de hecho se haya formalizado y hecho pública a través de uno de los dos siguientes medios:

Inscripción en un registro específico: Certificación de la inscripción en un registro de parejas de hecho, ya sea autonómico o municipal.

Documento público: Otorgamiento de una escritura pública ante notario en la que conste la constitución de la pareja.

María Romaní / Pablo Solares

El legislador protege aquellas uniones que han manifestado compromiso de estabilidad María Romaní — Directora de Romalex Consultores

Además, y de forma crucial, tanto la inscripción registral como la formalización en documento público deben haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

3. Requisitos Personales de los Miembros de la Pareja

La ley exige que, en el momento de la constitución de la pareja, sus miembros no estuvieran impedidos para contraer matrimonio, no tuvieran vínculo matrimonial con otra persona ni hubieran constituido otra pareja de hecho.

La interpretación jurisprudencial: El carácter constitutivo del requisito formal

La jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo ha sido unánime y contundente al interpretar estos requisitos, consolidando una doctrina muy clara:

1. Doble Requisito Acumulativo: La jurisprudencia, como se refleja en la Sentencia 4129/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, establece que la ley impone dos exigencias distintas y acumulativas:

La material: La convivencia efectiva durante al menos cinco años.

La formal (ad solemnitatem): La constitución de la pareja mediante registro o documento público con dos años de antelación al fallecimiento.

2. El Requisito Formal es Constitutivo, no Probatorio: Los tribunales han reiterado que la inscripción o el documento público no son meros medios de prueba de la existencia de la pareja, sino un requisito constitutivo del propio derecho a la pensión. Como señala la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 16 de septiembre de 2014, esta formalización es una justificación ad solemnitatem que no puede ser sustituida por otros medios de prueba de la convivencia, como la existencia de hijos comunes o el libro de familia.

3. La Pensión es para las “Parejas de Derecho”: La Sentencia 4129/2015 del TSJ de Galicia, citando al Tribunal Supremo, concluye que “la pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas «de hecho» con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho «registradas» [...] lo que ha llevado a afirmar que la titularidad del derecho -pensión- únicamente corresponde a las «parejas de derecho» y no a las genuinas «parejas de hecho»”.

4. Constitucionalidad de la Exigencia: La Sentencia 56/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha recuerda que el Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de estas exigencias. El legislador, en su libertad de configuración del sistema de protección social, ha optado por un modelo que requiere una manifestación de voluntad formal y pública para equiparar la pareja de hecho al matrimonio a efectos de esta prestación, sin que ello resulte arbitrario o irracional.

En resumen, la jurisprudencia ha cerrado la puerta a interpretaciones flexibles. No basta con demostrar una larga y notoria convivencia; si no existe la inscripción registral o el documento público con la antelación mínima de dos años, la prestación será denegada.

El acceso a la pensión de viudedad por parte del miembro superviviente de una pareja de hecho es un derecho plenamente reconocido en el ordenamiento jurídico español, pero sujeto a condiciones muy estrictas. La normativa y, sobre todo, la consolidada doctrina jurisprudencial, exigen no solo la prueba de una convivencia material, sino también el cumplimiento de un requisito formal de carácter constitutivo: la inscripción en un registro público o la formalización ante notario con una antelación mínima de dos años al fallecimiento.

Esta rigurosidad subraya la voluntad del legislador de otorgar protección a aquellas uniones que, sin ser matrimonios, han manifestado un compromiso de estabilidad y publicidad análogo, garantizando así la seguridad jurídica del sistema de prestaciones de la Seguridad Social.