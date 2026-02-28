El PSOE critica las mentiras sobre el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: "Es vergonzoso"

El concejal socialista Juan Álvarez Areces criticó este sábado las "constantes y constatables mentiras" del concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, sobre el futuro aparcamiento del Campillín. Argumenta que "no se harán 300 plazas ni ninguna de ellas se reserva para los vecinos". "El estudio de viabilidad fija un mínimo de 250, pero la decisión final la tendrán las empresas interesadas", explicó el edil a través de una nota de prensa.

También incidió que "en numerosas intervenciones el segundo teniente de alcalde defendió que este aparcamiento es imprescindible para atraer y fijar población joven en el Antiguo por lo que el 50% de las plazas sería para residentes, pero es mentira". "Es vergonzosa la cantidad de afirmaciones falsas que ha contado para justificar un proyecto que rechazan mayoritariamente los residentes de la zona, y que ahora lo harán con más motivo al comprobar que han sido engañados”. Además, advirtió que esta infraestructura "no solo dañará un jardín histórico y la principal zona verde de barrios como Santo Domingo, el Antiguo o San Lázaro, sino que además no reportará ningún beneficio a quienes residen en la zona". “Canteli y Cuesta han venido cambiando su versión en múltiples ocasiones y han vendido como ventaja algo que no está en los estudios oficiales; hoy se demuestra que las plazas para residentes no están aseguradas en ninguna fase aprobada del proceso".

A renglón seguido criticó que este aparcamiento es "un empeño del equipo de gobierno que tiene como objetivo favorecer intereses privados". "El único interés real es dotar de aparcamiento a las viviendas turísticas del Antiguo, aunque eso suponga atraer más vehículos al borde de la zona peatonal de Oviedo", concluyó