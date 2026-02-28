La Quinta de Abuli: el lugar donde cada comida se convierte en un recuerdo

Hay lugares que no solo se visitan, se viven. Espacios donde el tiempo parece detenerse entre jardines centenarios, conversaciones largas y platos que despiertan emociones. Así comienza la nueva etapa de La Quinta de Abuli, que a partir del 1 de marzo abre sus puertas como restaurante en Oviedo, con servicio de comidas de jueves a domingo.

Tras consolidarse como uno de los escenarios más especiales para bodas y grandes celebraciones en Asturias, la finca inicia ahora un camino que permitirá disfrutar de su esencia cualquier fin de semana. La misma dedicación al detalle, el mismo cuidado por el entorno y la misma pasión por crear momentos inolvidables, ahora también alrededor de una mesa.

Tradición que emociona, innovación que sorprende

La propuesta gastronómica de La Quinta de Abuli nace del respeto profundo por la cocina asturiana y sus raíces. Producto local, sabor auténtico y recetas reconocibles que se reinterpretan con elegancia y sensibilidad contemporánea.

Su cocina no busca solo alimentar, sino emocionar. Desde platos pensados para compartir hasta elaboraciones que te llevan el Cantábrico a la mesa y carnes seleccionadas, cada creación persigue un equilibrio entre memoria y creatividad. Especial mención merece su arroz meloso de autor, convertido ya en una de las señas de identidad de la casa por su intensidad y personalidad.

Tomahawk de cerdo / Snoot Studio

Porque la filosofÍa del proyecto es clara: mantener la esencia de siempre, aportando una mirada nueva que sorprenda y enamore.

Como resume la gerencia del espacio: ‹La Quinta de Abuli no es solo un restaurante; es una forma de reunirnos, de celebrar lo cotidiano y convertir cualquier domingo en algo especial. Queremos que quien venga sienta que está viviendo un momento que merece ser recordado›.

Un entorno que invita a quedarse

A solo dos kilómetros del centro de Oviedo, el entorno natural de la finca se convierte en protagonista. Jardines cuidados al detalle, terrazas exteriores para los días soleados y espacios acristalados que permiten disfrutar del paisaje incluso cuando la lluvia acompaña.

Terraza del restaurante / Cedida a LNE

Aquí la experiencia va más allá de la gastronomía. Es luz, es naturaleza, es calma. Es el placer de compartir sin prisas.

Nace "Los Domingos de Abuli"

La apertura del 1 de marzo no llegará sola. Ese mismo día se celebrará el primer "Domingo de Abuli", un vermut musical que tendrá lugar el último domingo de cada mes.

Una propuesta pensada para recuperar la tradición del aperitivo dominical, combinando gastronomía, música en directo y el ambiente único de la finca. Una cita mensual llamada a convertirse en punto de encuentro para familias, amigos y amantes del buen vivir en Oviedo.

Mucho más que un restaurante

La Quinta de Abuli seguirá siendo también referente en bodas, eventos corporativos y celebraciones familiares, con capacidad para más de 300 personas. Su trayectoria como espacio de eventos se mantiene intacta, reforzada ahora por una oferta gastronómica estable que amplía su propuesta.

Un plato de croquetas / Cedida a LNE

El 1 de marzo marca el inicio de una nueva etapa. Una invitación abierta a redescubrir un lugar que evoluciona sin perder su esencia. ¡Reseva ya!