El rector recuerda que el Principado es el único responsable de lograr el traslado de la Facultad de Ciencias a Silicosis: "Le compete hacerlo al gobierno de Asturias"

No tolera la falta respeto hacia la autonomía universitaria y recuerda que el Principado es el único responsable del traslado de la Facultad de Ciencias a Silicosis. Esta es la respuesta del rector, Ignacio Villaverde, al compromiso arañado por los jueces al presidente, Adrián Barbón, de que se pondrá al frente de las negociaciones para lograr la unificación de sedes judiciales cuanto antes. Las palabras del líder de la institución académica llegaron en forma de comunicado en el que expuso que "no es responsable" de la dispersión de juzgados ni tampoco le corresponde "buscar soluciones" a este histórico problema. "Le compete hacerlo al gobierno de Asturias".

Los pasos, recordó, son muy claros. Por un lado, el Ejecutivo de Adrián Barbón tiene que contratar la redacción del plan especial que permita la reforma de los edificios y defina que se hará con todos los espacios del viejo HUCA. Por el otro, debe fijar un cuadro financiero que garantice cómo "se puede afrontar el desarrollo de un proyecto que asciende a más de 100 millones de euros" y la institución no tiene recursos para hacerlo. "Sin estos dos puntos, no resultará posible avanzar en el traslado", subrayó.

Es por ello que rechaza a corto plazo la mudanza de Ciencias a El Cristo porque es "imposible hacerlo en las circunstancias actuales". "El traslado, en ningún caso, se realizará antes de que se den todas las condiciones adecuadas para el correcto funcionamiento de la actividad docente e investigadora". Además, tiene muy claro que en este proceso "no pondrá en riesgo la calidad y las condiciones de trabajo de la comunidad universitaria de Llamaquique". Por esta razón, ha dado los correspondientes pasos que le exigieron para la creación del campus B de El Cristo. "En todo momento hemos mostrado una voluntad de cooperación y de búsqueda de soluciones compartidas. Sin embargo, esta disposición no puede traducirse en decisiones improvisadas ni en el desplazamiento de los costes ni la incertidumbre o los prejuicios hacia estudiantes y trabajadores de la comunidad universitaria".

De igual forma, recordó que hace doce meses al Principado un borrador del acuerdo para "detallar las distintas fases y compromisos que asumían recíprocamente ambas instituciones". "Lamento que se utilice la Universidad a disposición de unos y de otros para la presunta búsqueda de una solución a un problema que ni es competencia nuestra ni lo hemos provocado. Es preocupante la falta de respeto hacia la autonomía universitaria" e insistió en que son los propios órganos de gobierno quienes "deben decidir sobre sus infraestructuras". "El anuncio de ampliación del campus B de El Cristo fue asumido como ilusionante por parte de la comunidad universitaria, ya que permitiría dotar a las facultades que actualmente están en Llamaquique de espacios confortables, dignos y adecuados para seguir ofreciendo el servicio público de educación superior con altos estándares de calidad".