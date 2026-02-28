Últimas horas para adquirir los abonos de uno de los programas musicales más populosos de Oviedo

Seis conciertos que tendrán lugar en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe. La decimotercera edición del ciclo Primavera Barroca está a punto de inaugurarse. El primer concierto tendrá lugar el 9 de marzo con el protagonismo de Forma Antiqva, bajo la dirección de Aarón Zapico, que presentará "Los elementos" de Antonio Literes, una de las obras escénicas más singulares del compositor mallorquín, con un destacado elenco vocal. Es por ello que quedan horas para adquirir el abono para acudir a cada uno de los conciertos. La Fundación Municipal de Cultura informó este sábado que el pack se puede comprar hasta el miércoles por un precio de 67,20 euros. A partir de entonces, se pondrán a la venta las localidades sueltas con un coste de 14 euros por recital. Todas las modalidades de entradas se pueden adquirir en las taquillas del teatro Campoamor (abren de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas) y en las instalaciones de la plaza del Fresno

El ciclo continúa el 26 de marzo con el clavecinista Yago Mahúgo, que ofrecerá una visión profunda del repertorio francés centrada en la figura de François Couperin.

El protagonismo vocal regresará el 7 de abril con Vespres d’Arnadí, formación residente del CNDM, acompañada por la soprano Serena Sáenz, en un programa que combinará arias y música instrumental de Vivaldi, Rameau y Haendel. El 20 de abril, Marsyas Baroque presentará Musas y heroínas, una propuesta que reivindica el papel de las mujeres compositoras e intérpretes en la historia de la música.

Las conciertos proseguirán el 20 de mayo con Capella de Ministrers, que interpretará "Carmina Burana. Música medieval para rebeldes sin causa", un programa centrado en los cantos del Códice Buranus y el espíritu irreverente de la Edad Media. El cierre llegará el 27 de mayo con Les Épopées, dirigidos por Stéphane Fuget y con la mezzosoprano Eva Zaïcik como solista, en un concierto dedicado al primer Barroco italiano.