Buscan a un hombre de 80 años de Oviedo que lleva desaparecido desde el pasado viernes

La incertidumbre y la preocupación crecen en Oviedo tras la desaparición de Antonio A. F., un vecino de 80 años al que se le perdió la pista el pasado viernes 27 de febrero de 2026. La Asociación SOS Desaparecidos ha difundido su imagen y descripción para solicitar la colaboración ciudadana en su localización.

ffd421aa 8361 4f97 a9d2 655a66327c63 / LNE

Antonio mide aproximadamente 1,65 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos marrones. Su desaparición ha activado los protocolos de búsqueda y el llamamiento público para tratar de dar con su paradero lo antes posible. Cualquier información, por pequeña que parezca, puede resultar determinante.

La Asociación SOS Desaparecidos recuerda que para aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizar a Antonio se puede llamar al 112 o a los teléfonos habilitados: 649 952 957 y 644 712 806, así como escribir al correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. La colaboración ciudadana vuelve a ser clave en estos casos, donde cada minuto cuenta.