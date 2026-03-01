¿Debe Oviedo comprar un palacio del siglo XVIII para alojar el museo de la ciudad? La última tasación es de 945.000 euros
El PSOE respalda los planes del Gobierno de Alfredo Canteli de adquirir el edificio de la plaza del Sol
Comprar el palacio de Inclán Leyguarda, en la plaza del Sol, para crear el museo de Oviedo. Este es la intención del equipo de gobierno, liderada por Alfredo Canteli. La propiedad de este edificio datado en el siglo XVIII es del ministerio de Hacienda por lo que el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, instó este domingo al PP a dar el paso definitivo. "Es evidente que el Estado no está cómodo con este singular edificio porque fue el Ayuntamiento el encargado de acometer obras urgentes de mantenimiento y consolidación el pasado mandato. Ahora, tenemos una buena oportunidad para hacer efectiva la adquisición de este inmueble con cargo al superávit presupuestario del pasado ejercicio".
Unas palabras que vertió a través de una nota de prensa en las que recordó que la valoración del inmueble realizada en 2023 fijó su precio en poco más de 945.000 euros. "Somos conscientes de que el equipo de gobierno estudió esta posibilidad, pero es el momento de pasar a los hechos y lanzar el proyecto del museo que Oviedo necesita”, expuso el portavoz.
El Ayuntamiento lleva años detrás del palacio. El exalcalde Agustín Iglesias Caunedo confió en los arquitectos Jorge Hevia y Cosme Cuenca para la redacción del diseño para la creación una pinacoteca, aunque el emplazamiento previsto era el martillo de Santa Ana. Después, Canteli retomó la idea de esta infraestructura con el objetivo de hacerla en el palacio ubicado a pocos metros del Ayuntamiento. "En su día hubo algunos contactos para la adquisición, pero a día de hoy seguimos exactamente igual".
Es por ello que el PSOE quiere que el PP siga negociando. Fernández Llaneza considera necesario ampliar el plantel de museos de Oviedo con uno dedicado a su historia y sus señas de identidad. "El palacio de Inclán Leyguarda es una oportunidad magnífica para ubicar también en el mismo edificio el archivo municipal, nuestra memoria viva, que lleva años padeciendo precariedad de espacio y de recursos humanos. “Si estamos de acuerdo todos en el potencial del edificio y del proyecto y teniendo los recursos disponibles, no hay razón para que no hagamos lo necesario para solventar este viejo anhelo", concluyo.
