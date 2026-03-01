El enésimo incendio en el viejo HUCA: los bomberos vuelven a actuar en las antiguas instalaciones sanitarias de Oviedo

El viejo HUCA vivió la tarde de este domingo su enésimo incendio. Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las siete de la tarde en la calle Doctor Armando Telenti, entre los Hongos y la Escuela de Idiomas, cuando el fuego se desató en un cubo de reciclaje de papel y cartón. Las primeras investigaciones apuntan a que fueron depositados varias colillas encendidas en el recipiente que comenzó a arder causando una nube de humo negro que se divisaba desde las viviendas de la zona. Los testigos dieron aviso de inmediato al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) dependiente de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por el concejal José Ramón Prado.

Un equipo de cuatro bomberos se desplazó hasta el lugar. En un primer momento, extinguieron las llamas. Para ello, desplegaron una línea de manguera desde el camión para tener agua suficiente para apagar el fuego. Después, separaron toda la basura para evitar que hubiese alguna llama que no fuese visible a simple vista. Entre los restos depositados en el contenedor había todo tipo de objetos como latas o bolsas de basura.

La actuación de los efectivos obligó a cortar parcialmente la calle Doctor Armando Telenti. Por esta razón, se desplazó hasta el lugar de los hechos una patrulla de la Policía Local que garantizó el perímetro de seguridad. También acudieron agentes de la Policía Nacional. El incendio será investigado para determinar quiénes fueron los autores del incendio.