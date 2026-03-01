Los Estudiantes de Oviedo ya tienen más de 1.700 cofrades y son la hermandad "más grande" del norte español
La función principal de instituto de la entidad reúne a las cofradías ovetenses en La Tenderina en un acto en el que LA NUEVA ESPAÑA fue distinguida por partida doble
La Cofradía de los Estudiantes de Oviedo sumó este domingo 41 nuevos miembros y se consolida ya como la hermandad más numerosa del norte de España. La corporación penitencial supera los 1.700 integrantes, según destacó su hermano mayor, Benigno Maujo, durante la celebración de la función principal de instituto, la jornada más importante en el calendario anual de la hermandad al margen de los propios ritos litúrgicos, pasos y penitencias.
La cita, que coincide con el segundo domingo de Cuaresma, se celebró en la iglesia de San Francisco Javier de La Tenderina y, en el transcurso de la ceremonia, la hermandad distinguió con sus menciones de honor a LA NUEVA ESPAÑA por partida doble: al periódico, por su constante difusión de la Semana Santa de Oviedo, y a María José Iglesias, directora del Club Prensa Asturiana, por su cercanía y su labor en favor de la cofradía. Un reconocimiento especial al respaldo informativo recibido durante todo el año.
El acto reunió a representantes de las distintas cofradías de la ciudad, a la Junta de Hermandades y a autoridades civiles y militares, en una imagen de unidad que subrayó el sacerdote Alberto Reigada desde el altar. Durante la homilía apeló a la comunión con la expresión evangélica «ut unum sint» —«que sean uno»— y recordó que la Cuaresma es un camino interior. «No podemos ser testigos de algo que no vivimos. La fe es, sobre todo, una vivencia», afirmó.
Tras la misa llegó uno de los momentos más esperados: la admisión de los nuevos hermanos. Los 41 cofrades fueron llamados uno a uno para recibir la medalla, cogidos del hombro por sus padrinos, en un gesto que simboliza la acogida y la fraternidad. Entre ellos había varios jóvenes, reflejo del relevo generacional que vive la hermandad. «Seguimos creciendo, sobre todo con gente joven», subrayó Maujo.
A continuación se entregaron 25 menciones de honor con las que la cofradía reconoce apoyos y trayectorias. Entre los distinguidos figura el general de brigada Óscar Lamsfus Galguera, así como el Cuerpo Nacional de Policía de Oviedo, la Banda de Guerra del Regimiento Príncipe Número 3 y la Fundación del Transporte Sanitario de Asturias. Un aplauso prolongado en una iglesia abarrotada cerró la entrega de distinciones.
La jornada concluyó con la vista puesta en la próxima Semana Santa. Maujo expresó su deseo de que «el tiempo acompañe» y que las calles vuelvan a llenarse al paso de las cofradías. «La Semana Santa de Oviedo se va consolidando y cada año es mejor», afirmó el hermano mayor.
Este año, además, la cofradía vivirá una novedad significativa: en la Semana de Pasión saldrá por primera vez el Cristo de Lombardía, una nueva talla que se incorpora al patrimonio devocional de la ciudad. Los Estudiantes tendrán el honor de portarla por primera vez.
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
- Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda
- Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
- Una marea de color para un Carnaval desbordante: así fue el desfile por las calles de Oviedo
- Los dueños de mascotas ven excesivas las exigencias para que sus animales viajen en el autobús urbano de Oviedo
- Fallece el empresario asturiano José Manuel del Campo, un 'trabajador nato' con visión empresarial
- Un hostelero de Oviedo pierde 10.000 euros en comida por un corte de luz por error de más de 30 horas en su restaurante: 'Tuve que tirar todo, desde pescados salvajes hasta carne y helados