Los Estudiantes de Oviedo ya tienen más de 1.700 cofrades y son la hermandad "más grande" del norte español

La Cofradía de los Estudiantes de Oviedo sumó este domingo 41 nuevos miembros y se consolida ya como la hermandad más numerosa del norte de España. La corporación penitencial supera los 1.700 integrantes, según destacó su hermano mayor, Benigno Maujo, durante la celebración de la función principal de instituto, la jornada más importante en el calendario anual de la hermandad al margen de los propios ritos litúrgicos, pasos y penitencias.

La cita, que coincide con el segundo domingo de Cuaresma, se celebró en la iglesia de San Francisco Javier de La Tenderina y, en el transcurso de la ceremonia, la hermandad distinguió con sus menciones de honor a LA NUEVA ESPAÑA por partida doble: al periódico, por su constante difusión de la Semana Santa de Oviedo, y a María José Iglesias, directora del Club Prensa Asturiana, por su cercanía y su labor en favor de la cofradía. Un reconocimiento especial al respaldo informativo recibido durante todo el año.

El acto reunió a representantes de las distintas cofradías de la ciudad, a la Junta de Hermandades y a autoridades civiles y militares, en una imagen de unidad que subrayó el sacerdote Alberto Reigada desde el altar. Durante la homilía apeló a la comunión con la expresión evangélica «ut unum sint» —«que sean uno»— y recordó que la Cuaresma es un camino interior. «No podemos ser testigos de algo que no vivimos. La fe es, sobre todo, una vivencia», afirmó.

Tras la misa llegó uno de los momentos más esperados: la admisión de los nuevos hermanos. Los 41 cofrades fueron llamados uno a uno para recibir la medalla, cogidos del hombro por sus padrinos, en un gesto que simboliza la acogida y la fraternidad. Entre ellos había varios jóvenes, reflejo del relevo generacional que vive la hermandad. «Seguimos creciendo, sobre todo con gente joven», subrayó Maujo.

A continuación se entregaron 25 menciones de honor con las que la cofradía reconoce apoyos y trayectorias. Entre los distinguidos figura el general de brigada Óscar Lamsfus Galguera, así como el Cuerpo Nacional de Policía de Oviedo, la Banda de Guerra del Regimiento Príncipe Número 3 y la Fundación del Transporte Sanitario de Asturias. Un aplauso prolongado en una iglesia abarrotada cerró la entrega de distinciones.

La jornada concluyó con la vista puesta en la próxima Semana Santa. Maujo expresó su deseo de que «el tiempo acompañe» y que las calles vuelvan a llenarse al paso de las cofradías. «La Semana Santa de Oviedo se va consolidando y cada año es mejor», afirmó el hermano mayor.

Noticias relacionadas

Este año, además, la cofradía vivirá una novedad significativa: en la Semana de Pasión saldrá por primera vez el Cristo de Lombardía, una nueva talla que se incorpora al patrimonio devocional de la ciudad. Los Estudiantes tendrán el honor de portarla por primera vez.