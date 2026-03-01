Oviedo se convierte en la sede del Parlamento Europeo: debates, votaciones y acuerdos

La sala de cristal del Palacio de Congresos diseñado por Santiago Calatrava se convirtió este domingo en la sede del Parlamento Europeo. En sus asientos, 47 alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato llegados desde media Asturias y que desde el viernes discuten los diferentes temas propuestos para la organización. "El objetivo es generar un espacio debate". Así lo explica Carlota Fernández Escudero. Esta ovetense de nacimiento, estudia Medicina en Madrid y este fin de semana se ha puesto al frente de la dirección de la fase regional del Joven Parlamento Europeo. Trabaja mano a mano con el gijonés Jaime Fernández-Trabadelo y la residente en Soto de Llanera Carlota Piney Oliver. Ellos ya se enfrentaron antes a este tipo de pruebas en otros sitios de España como Bilbao y Marbella y echaban de menos que esta programación se celebrase en Asturias. Es por ello que se pusieron manos a la obra. Invitaron a participar a diferentes colegios y a cada uno les enviaron un dosier de casi sesenta páginas para explicarles la iniciativa.

La fase regional tiene una duración de tres días. Las dos primeras jornadas se celebraron en el colegio Inglés (Pruvia) donde los participantes fueron divididos en seis grupos de debate. Se evitó que en cada uno coincidieran estudiantes que ya se conocían previamente para fomentar las relaciones sociales y el negociar con personas que no conoces. Después, la organización dio a cada uno de ellos un tema que preocupa a los ciudadanos europeos. "Uno de ellos fue el consumo y tráfico de drogas", expuso Fernández Escudero.

Durante las primeras horas de debate, detectaron por qué existen altos niveles de consumo entre los más jóvenes. "Se detectó que algunos de ellos lo hacen por presión social y que la droga puede entrar en Europa por problemas en las aduanas". A continuación, les tocó debatir diferentes propuestas para acabar con las adicciones y escribieron sus conclusiones en un documento. El último paso fue exponer ante todo el equipo sus conclusiones. El último día de actividad llegó este domingo con el traslado de toda la comitiva al Calatrava donde les tocó exponer el trabajo hecho y votar las iniciativas. "De esta forma, los alumnos aprenden a hablar en público: en este tipo de sesiones se trabaja muchísimo el control de los nervios. Es una forma de salir de la zona de confort".

Noticias relacionadas

A la dificultad de hablar en público, debatir y lograr un consenso se suma que todos los debates se hicieron en inglés. "Es nuestro idioma común" al igual que ocurre en el Parlamento Europeo. A pesar de que no hubo ganadores ni perdedores, la organización hará una selección de los mejores para afrontar la fase nacional del Joven Parlamento Europeo, que tendrá lugar en La Coruña en octubre. "Las sesiones serán distintas porque estaremos una semana debatiendo; es el mismo formato, pero con más tiempo y da tiempo a profundizar más en los temas. Nuestro objetivo es inculcar la cultura de pensamiento crítico".