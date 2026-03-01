Oviedo suma una nueva firma de moda a su lista de tiendas de la calle Uría: la marca ya está presente en una docena de ciudades españolas

La firma de moda Bimani aterrizará próximamente en la calle Uría. Lo hará en el local que ocupó la tienda Claires -enfrente de El Corte Inglés- y las obras ya han comenzado para inaugurar este nuevo espacio en las próximas semanas. Esta marca fue creada por la empresaria Laura Corsini en 2012. El nacimiento fue de forma casi casual. La madrileña diseñó una blusa que fue todo un éxito. Tenía todos los elementos que busca una compradora: era una prenda versátil, favorecedora y fácil de combinar. Aquella pieza se convirtió en su seña de identidad e impulsó la creación de esta tienda que en sus orígenes se llamó Biombo 13. Más tarde, pasó a denominarse Bimani.

Con los años, la marca amplió su catálogo más allá de las blusas. Entre sus prendas hay vestidos, trajes, punto y prendas de invitada. Su apuesta por una producción cuidada, con diseño propio y una estética sofisticada y minimalista. Además, su crecimiento por España ha sido constante. Tiene tienda en Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Murcia, Pozuelo de Alarcón, Bilbao, Vigo, Zaragoza, Sevilla y Santander. A esta lista de una docena de tiendas, se sumará próximamente Oviedo.

El establecimiento se encuentra en una de las calles más comerciales de la capital asturiana. Además, el local es un paso continuo de compradores. Alrededor tiene tiendas de lo más conocidas y es lugar de tránsito para los trabajadores de las oficinas de la zona.