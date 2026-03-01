El palacete a la venta de Oviedo en Uría de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: la ultima tasación lo baja de los precios que hay en Madrid

Encontrar la casa de nuestros sueños no es una tarea sencilla. Para muchos, incluso, puede ser una auténtica condena. Pararse a mirar, visitar, manejar presupuestos, buscar hipotecas... Pero la casa de nuestros sueños está ahí. Cuesta encontrarla, pero está.

Lo malo es que a veces nuestros sueños no van acompañados de la realidad de nuestros ahorros. Hay casas que son auténticas maravillas arquitectónicas y están en pleno centro de la ciudad. Es el caso de este inmueble que nos ofrece el portal inmobiliario tucasa.com en pleno corazón de Oviedo.

"Ideal para familias numerosas, es un gran ático-dúplex en venta en zona Reconquista, con 437 metros cuadrados que están distribuidos en una planta baja en la que encontramos un impresionante hall recibidor/distribuidor con ventanas y acceso a gran salón-comedor exterior en dos ambientes con chimenea, librería, ventanal con cristal doble y dos balcones con orientación suroeste y vistas sobre el resto de edificios a calle Cervantes; despacho interior con ventanal; cocina-office grande con despensa, lavadero y zona de servicio; dormitorio de servicio amplio con baño equipado con bañera y ventana; aseo de cortesía junto al hall y un pasillo con armarios empotrados.

En la primera planta ya accedemos a las habitaciones en un amplio espacio distribuido de la siguiente manera: - Amplio distribuidor con ventana al que se accede desde la escalera; dormitorio principal exterior suroeste con zona de lectura, baño completo con bañera y ventana y dos vestidores; dormitorio doble con vestidor y ventanal exterior suroeste; dormitorio doble muy grande con armario empotrado (actualmente abierto) y con orientación este; dala/recibidor con acceso a escalera, librería y gran armario empotrado (posible dormitorio doble); baño con plato de ducha y ventana y un pasillo con armarios empotrados.

La vivienda cuenta con puertas principales y de servicio blindadas, ventanas con doble cristal, suelos de parquet y gres, varios armarios empotrados y carpintería en maderas nobles incluida la maravillosa escalera en curva del hall/distribuidor.

Tal y como explican desde tucasa.com es un "edificio de 1970 muy exclusivo, ya que cuenta con una vivienda por planta (cuatro en total), ocupando esta las dos últimas plantas (altura de 6º/7º). Cuenta con ascensor y servicios centrales de gas natural. Comunidad 700 €/mes (incluye calefacción, agua, limpieza y basuras). Ubicado en la zona residencial por excelencia del centro de Oviedo y con todos los servicios próximos. El precio incluye dos trasteros (uno en bajocubierta y otro abajo) y opcionalmente se ofrecen dos plazas de garaje en edificio próximo. Vivienda única y muy exclusiva en la que se puede entrar a vivir aunque cuenta con muchas posibilidades de actualización o reforma (puede consultar nuestro plano orientativo de distribución)".

Noticias relacionadas

Esta exclusiva vivienda no es apta para todos los bolsillos y se puede adquirir por 850.000 euros.