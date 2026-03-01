Estos son los diez nombres que defenderán la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031: Carlos López Otín encabezará al equipo

La cuenta atrás ha comenzado. Oviedo defenderá el 11 de marzo la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031 con un equipo de primera. Diez son los integrantes del grupo que afrontará la hora y media de acto ante los doce miembros del jurado -diez expertos europeos y dos españoles- que tendrá lugar en la madrileña sede del ministerio de Cultura. Entre los grandes nombres que compondrán la comitiva está el bioquímico, catedrático de la Universidad de Oviedo y marqués de Castillo de Lerés, Carlos López Otín. Su papel durante el año de preparación de la primera fase es clave. Introdujo la idea del exposoma amable entendido como el conjunto de factores sociales, culturales y ambientales que favorecen el bienestar físico y mental y que en la capital del Principado encuentra un entorno especialmente propicio. La amabilidá también se materializa en espacios simbólicos como la fábrica de Armas de La Vega donde la palabra ya estaba presente como uno de los lemas de la nave de Cañones. Es por ello que se ha convertido en el hilo conductor del proyecto.

Uno de los puntos fuertes de la candidatura es el apoyo que Oviedo ha conseguido de los concejos asturianos y el gobierno del Principado. Es por ello que la parte institucional del equipo estará encabezada por el Alcalde, Alfredo Canteli, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. Ambos afrontan este momento con ilusión y la seguridad que da el buen trabajo hecho durante el año de preparativos del documento para afrontar la primera fase. Además, la representante del Ejecutivo autonómico intervendrá en asturiano. La Unión Europea valora positivamente el respeto que cada una de las ciudades hace hacia las lenguas minoritarias.

El resto de miembros del equipo lo componen nombres que llevan trabajando intensamente un año para conseguir la distinción internacional. Entre ellos, el director de la candidatura, Rodolfo Sánchez Farpón, y la directora artística, Natalia Álvarez Simó. También intervendrá la técnica cultural que lleva años afincada en Asturias y se encarga de la coordinación territorial, Zoe López Mediero, así como el miembro del comité de la capitalidad, el periodista Chus Neira Piñero. El equipo de diez ccomisarioscon un variado abanico de perfiles estará representado por el que fuera viceconsejero de Cultura Jorge Fernández León y la periodista y gestora cultura Marta Fernández Silverio. Cierra el grupo la directora del Instituto Goethe en Madrid, Antonia Blau. También clave en todo este proceso de preparación han sido el coordinador de la candidatura, Pepe Mompeán; elprogramadorr cultural José Castellano, la comisaria de la candidatura Mónica Cofiño y los expertos europeos Cristina Farinha, Paula Mota y Franco Biachini.

Oviedo competirá contra Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Potries y Toledo. El 13 de marzo se conocerá el listado con las ciudades se disputarán ser Capital Europea de la Cultura.