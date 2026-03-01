Un vídeo con 150 artistas, tres idiomas y una hora y media de entrevista: así será la defensa de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

Sorprender al jurado internacional para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Oviedo iniciará su defensa para lograr la distinción internacional con un vídeo de dos minutos de duración en el que aparecerán 150 artistas de diferentes sectores de la cultura. Si potentes serán las imágenes, más lo será el sonido. Será un reflejo de la acústica asturiana. En definitiva, una obra de arte audiovisual que lleva la firma de la bailarina y productora de espectáculos Mónica Cofiño. Es la comisaria en Artes Escénicas Contemporáneas de la candidatura. Tras el visionado de las imágenes, llegará el turno de intervención de los diez miembros del equipo. Arrancará con la intervención del bioquímico, catedrático de la Universidad de Oviedo y marqués de Castillo de Lerés, Carlos López Otín.

La defensa tendrá lugar el día 11 en la madrileña sede del ministerio de Cultura. Los diez miembros del equipo ovetense están citados a las 9.05 horas y la sesión se dividirá en dos partes. Por un lado, la comitiva presentará la candidatura durante treinta minutos y los representantes hablarán en tres idiomas: asturiano, español e inglés. Por el otro, el comité de expertos –diez serán europeos y dos españoles– podrán hacer preguntas durante una hora. La experiencia de los expertos contratados por el Ayuntamiento dicta que en cada una de las respuestas se jugarán el pase a la segunda fase.

Es por ello que el grupo no cesa en los ensayos. La semana pasada celebraron tres intensas jornadas preparatorias de la mano de las expertas europeas Cristina Farinha y Paula Mota. Estos días seguirán planificando la sesión con Franco Biachini. Los tres expertos tienen una gran experiencia en lograr la ansiada distinción internacional. Mota participó en la coordinación de la comisión para lograr que Évora sea Capital Europea de la Cultura en 2027. Además, Bianchini formó parte de equipo de la exitosa candidatura de Matera para 2019 y Farinha integró durante seis años el comité de expertos europeos encargado de evaluar a las aspirantes.

En los ensayos están presentes el Alcalde, Alfredo Canteli, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. Serán los representantes institucionales de una candidatura que tiene varios puntos que gustan a Europa. A parte de que la cultura está en la seña de identidad de los asturianos, Oviedo hace una sólida apuesta por el asturiano. Bruselas valora de forma muy positiva el cuidado hacia las lenguas minoritarias. Además, la capital asturiana no se presenta sola. Lo hace con el respaldo del gobierno del Principado, con el apoyo de los concejos limítrofes así como de todo tipo de instituciones y empresas. Otros de los intervinientes serán el director de la candidatura, Rodolfo Sánchez Farpón, y la directora artística, Natalia Álvarez Simó. También hablará la técnica cultural que lleva años afincada en Asturias y se encarga de la coordinación territorial, Zoe López Mediero, así como el miembro del comité de la capitalidad, el periodista Chus Neira Piñero. El equipo de diez comisarios con un variado abanico de perfiles estará representado por el que fuera viceconsejero de Cultura Jorge Fernández León y la periodista y gestora cultura Marta Fernández Silverio. Cierra el grupo la directora del Instituto Goethe en Madrid, Antonia Blau. También clave en todo este proceso de preparación han sido el coordinador de la candidatura, Pepe Mompeán.

Noticias relacionadas

Oviedo se juega pasar la primera fase contra Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Potries y Toledo. La defensa de las candidaturas comenzará el 9 de marzo y la decisión final se conocerá el 13.