Aparece "en perfecto estado" el hombre de 80 años que llevaba días desaparecido en Oviedo

La desaparición de Antonio A. F., el vecino de 80 años al que se le perdió la pista el pasado viernes 27 de febrero en Oviedo, ha concluido con un desenlace positivo. El octogenario, vecino de Grado, ha sido localizado y trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para ser sometido a un exámen médico "por precaución", aunque "se encuentra físicamente en perfecto estado".

Fue un joven quien lo reconoció y dio aviso inmediato a la Policía, lo que permitió su rápida localización. Antonio, que mide aproximadamente 1,65 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos marrones, había sido buscado intensamente desde que se denunció su desaparición, activándose los protocolos correspondientes y un amplio llamamiento a la colaboración ciudadana.

Tras ser encontrado, quedó ingresado para realizarle las pruebas médicas pertinentes. Aunque está bien físicamente, no recuerda dónde pasó estos días ni qué hizo durante el tiempo que estuvo desaparecido.

La familia ha querido agradecer públicamente la colaboración de los medios de comunicación, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de todas las personas que difundieron la alerta y aportaron información. La movilización ciudadana volvió a ser clave en un caso que mantuvo en vilo a la capital asturiana y que, finalmente, se cierra con un final feliz.