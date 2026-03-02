La Bienal de pintura pastel de Oviedo echa el cierre en Trascorrales tras recibir más de 6.000 visitas

La VIII Bienal Internacional de Pintura al Pastel echó ayer el cierre en la plaza de Trascorrales confirmando que Oviedo sigue siendo el faro nacional de esta disciplina. Con cerca de 6.000 visitas registradas, la muestra no solo ha cumplido las expectativas de la organización, sino que ha dejado un poso de "máxima satisfacción" en la Asociación de Pintores Pastelistas Españoles (ASPAS).

El presidente de la entidad, José del Riego, destacó ayer la idoneidad de la sala ovetense —que cerrará próximamente para acometer mejoras— como un reclamo para los artistas internacionales. "Los pintores que han viajado desde México, Francia o Irlanda han quedado sorprendidos con la belleza y la ubicación de Trascorrales", señaló Del Riego, quien subrayó que el volumen de público es "considerable" para un evento de estas características.

El exotismo africano y el realismo mexicano

Esta octava edición ha brillado especialmente por su apertura al continente africano. Los invitados de honor, procedentes de Isla Mauricio, Nigeria y Costa de Marfil, han sido la gran revelación para el público asturiano. Según Rafa Cabo, directivo de ASPAS, estas obras fueron "muy bien acogidas", compartiendo protagonismo con la nutrida delegación de México, que desembarcó en la capital del Principado con trabajos de un realismo técnico sobresaliente en el retrato y la figura.

Rumbo al Mediterráneo

Por primera vez en su historia, la Bienal se convierte en itinerante. Una selección de las piezas —premiados, finalistas y los invitados africanos— se trasladará a la Asociación de Artistas Alicantinos, donde podrá visitarse del 24 de abril al 7 de mayo.

Sin embargo, el salto a Alicante no está exento de cierta reivindicación. La responsable de la muestra en la ciudad levantina, Cristina Francés, lamentó la falta de mayor implicación institucional: "Me hubiera gustado contar con una sala municipal como La Lonja, con más capacidad para albergar todo lo que se vio en Oviedo". Asimismo, la organización lamentó que la parada prevista en León no llegara a materializarse, privando a la ciudad vecina de disfrutar de la delicadeza del pastel.

Oviedo se despide así de sus caballetes, pero con la certeza de que el público ya espera con ganas la novena edición de una cita que ya es imprescindible en el calendario cultural asturiano.