Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El certamen internacional de microrrelatos Dolores Medio llega a la undécima edición: el plazo para recibir trabajos se cierra en poco más de dos semanas

El concurso ha sido convocado por el colegio y la fundación que llevan el nombre de la escritora y periodista ovetense

La entrada del colegio Dolores Medio, decorada para la entrega de sus premios en una edición anterior.

La entrada del colegio Dolores Medio, decorada para la entrega de sus premios en una edición anterior. / Mario Canteli

Elena Peláez

Oviedo

El colegio Dolores Medio ha convocado en colaboración con la Fundación Dolores Medio el XI Certamen internacional de microrrelatos, dirigido a alumnado que curse estudios de 5.º y 6.º de Primaria. La presentación de los trabajos se canaliza a través de los respectivos centros educativos, que realizará una selección previa. Las bases del certamen establecen que se podrán presentar un máximo de dos relatos por aula.

La fecha límite de recepción de los microrrelatos, cuyo tema será libre y han de estar escritos en lengua castellana, es el 20 de marzo. Entre los requisitos fijados en las bases figura que los trabajos se presentarán escritos “a ordenador, en papel Din A-4, con una extensión máxima de 150 palabras, en renglones a doble espacio”.

Los microrrelatos tienen que ser, reflejan, “creativos y supervisados por el profesorado”. Las bases recogen, además, que “quedarán excluidos aquellos trabajos en los que se haya utilizado la Inteligencia Artificial (IA) para su realización”. Los organizadores han habilitado una dirección de correo electrónico para recibir todas las obras, que es doloresm@educastur.org.

Los premios

Habrá dos premios para los mejores microrrelatos de los estudiantes de 5.º y 6.º del colegio Dolores Medio y otros dos para los alumnos de los otros centros educativos que participen en el certamen. El fallo del jurado se dará a conocer el próximo 8 de abril. La entrega de los premios a los ganadores tendrá lugar el 23 de abril.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

La maestra, periodista y escritora ovetense Dolores Medio ganó en 1952 el premio Nadal. Desarrolló la mayor parte de su carrera literaria en Madrid y volvió a la capital regional después de muchos años. Dolores Medio, que es Hija predilecta de Oviedo, falleció el 16 de diciembre de 1996. La fundación que lleva su nombre tiene entre sus objetivos los de la promoción de la creación literaria, apoyar a escritores y regalar libros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
  2. Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
  3. Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
  4. El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
  5. Los dueños de mascotas ven excesivas las exigencias para que sus animales viajen en el autobús urbano de Oviedo
  6. Fallece el empresario asturiano José Manuel del Campo, un 'trabajador nato' con visión empresarial
  7. Un hostelero de Oviedo pierde 10.000 euros en comida por un corte de luz por error de más de 30 horas en su restaurante: 'Tuve que tirar todo, desde pescados salvajes hasta carne y helados
  8. Ferreros I: un nuevo residencial a 10 minutos caminando del centro de Oviedo

Aparece "en perfecto estado" el hombre de 80 años que llevaba días desaparecido en Oviedo

Aparece "en perfecto estado" el hombre de 80 años que llevaba días desaparecido en Oviedo

Éxito para el Conservatorio Superior de Oviedo: Teo Montero gana el Premio Internacional Portus Apostoli

Éxito para el Conservatorio Superior de Oviedo: Teo Montero gana el Premio Internacional Portus Apostoli

El Alcalde de Oviedo divisa una ruptura entre las relaciones de Barbón con el Rector por el viejo HUCA: "Se están rompiendo"

El Alcalde de Oviedo divisa una ruptura entre las relaciones de Barbón con el Rector por el viejo HUCA: "Se están rompiendo"

Igualdad, respeto y cultura vertebran el programa de Oviedo para conmemorar el 8M

Igualdad, respeto y cultura vertebran el programa de Oviedo para conmemorar el 8M

El Poema Sinfónico "13 Reyes", de Yónatan Sánchez Santianes, se lleva el Premio Gaudiosa 2026

El Poema Sinfónico "13 Reyes", de Yónatan Sánchez Santianes, se lleva el Premio Gaudiosa 2026

Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: "Trajeron hasta a los perros"

Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: "Trajeron hasta a los perros"

El certamen internacional de microrrelatos Dolores Medio llega a la undécima edición: el plazo para recibir trabajos se cierra en poco más de dos semanas

El certamen internacional de microrrelatos Dolores Medio llega a la undécima edición: el plazo para recibir trabajos se cierra en poco más de dos semanas

La Bienal de pintura pastel de Oviedo echa el cierre en Trascorrales tras recibir más de 6.000 visitas

La Bienal de pintura pastel de Oviedo echa el cierre en Trascorrales tras recibir más de 6.000 visitas
Tracking Pixel Contents