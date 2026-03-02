El certamen internacional de microrrelatos Dolores Medio llega a la undécima edición: el plazo para recibir trabajos se cierra en poco más de dos semanas
El concurso ha sido convocado por el colegio y la fundación que llevan el nombre de la escritora y periodista ovetense
El colegio Dolores Medio ha convocado en colaboración con la Fundación Dolores Medio el XI Certamen internacional de microrrelatos, dirigido a alumnado que curse estudios de 5.º y 6.º de Primaria. La presentación de los trabajos se canaliza a través de los respectivos centros educativos, que realizará una selección previa. Las bases del certamen establecen que se podrán presentar un máximo de dos relatos por aula.
La fecha límite de recepción de los microrrelatos, cuyo tema será libre y han de estar escritos en lengua castellana, es el 20 de marzo. Entre los requisitos fijados en las bases figura que los trabajos se presentarán escritos “a ordenador, en papel Din A-4, con una extensión máxima de 150 palabras, en renglones a doble espacio”.
Los microrrelatos tienen que ser, reflejan, “creativos y supervisados por el profesorado”. Las bases recogen, además, que “quedarán excluidos aquellos trabajos en los que se haya utilizado la Inteligencia Artificial (IA) para su realización”. Los organizadores han habilitado una dirección de correo electrónico para recibir todas las obras, que es doloresm@educastur.org.
Los premios
Habrá dos premios para los mejores microrrelatos de los estudiantes de 5.º y 6.º del colegio Dolores Medio y otros dos para los alumnos de los otros centros educativos que participen en el certamen. El fallo del jurado se dará a conocer el próximo 8 de abril. La entrega de los premios a los ganadores tendrá lugar el 23 de abril.
La maestra, periodista y escritora ovetense Dolores Medio ganó en 1952 el premio Nadal. Desarrolló la mayor parte de su carrera literaria en Madrid y volvió a la capital regional después de muchos años. Dolores Medio, que es Hija predilecta de Oviedo, falleció el 16 de diciembre de 1996. La fundación que lleva su nombre tiene entre sus objetivos los de la promoción de la creación literaria, apoyar a escritores y regalar libros.
