Cultivar el arte de narrar desde el aula

Con los alumnos sentados en torno a una mesa de grandes dimensiones, empieza la hora del taller de escritura creativa. La optativa que oferta el colegio Santo Domingo-FESD de Oviedo para los estudiantes de 1.º de Bachillerato tiene, afirma la directora general del centro y profesora que imparte la asignatura, Sara Bárcena, «un carácter innovador y es un gran aliado pedagógico, que invita a los alumnos a que compartan su mundo interior».

Las clases se desarrollan en un «espacio amable y acogedor» y se complementan con otra optativa, que el colegio oferta para 2.º de Bachillerato, el taller de oratoria. Cuando Bárcena puso en marcha estas materias no pensó que la aceptación fuese la que finalmente se generó. Se superaron las expectativas, dice, sobre las matriculaciones en estas optativas. En el taller de escritura creativa, comenta la docente, «nos adaptamos a nuevos formatos y utilizamos tik-tok o WhatsApp y en ocasiones arrancamos a ritmo de Estopa».

Los estudiantes profundizan en la «trayectoria del cuento en Latinoamérica y leemos a Cortázar o a Borges». «Trabajamos el relato corto, el yo, el otro o dibujamos un mapa de nosotros mismos», indica, repasando las actividades que se desarrollan a lo largo del curso.

Los alumnos disponen de un cuaderno, donde escriben, y que «en ocasiones dejan en el centro para que sirvan a futuras generaciones», señala Sara Bárcena. En la primera evaluación, se trabaja en un blog literario y en la segunda, «confeccionan su libro».

Pero también hay sitio para la poesía. Entre las actividades programadas en el colegio Santo Domingo figuran las visitas de escritores, como María Jesús Mena, y la asistencia a representaciones teatrales o a la ópera. «El taller se nutre mucho de lo que pasa en la ciudad a nivel cultural», destaca la doctora en Filología Hispánica Sara Bárcena. Durante el curso «trabajan con herramientas cercanas a ellos», resalta.

Bachillerato de Artes

A esta optativa se une otra que se imparte en el último curso de Bachillerato. Es la materia Taller de oratoria, en la que los alumnos tienen, al empezar el curso, que hacer una presentación. Después «elaboran un currículum especial, que les permite buscar un plan A y un plan B para su futuro laboral», explica la directora general del colegio Santo Domingo. Para concluir, los estudiantes de Taller de oratoria tienen que impartir una conferencia.

Días atrás visitaron el centro dos antiguas estudiantes que se habían matriculado en uno de los talleres de escritura creativa impartidos. «Nos contaron que esta materia les había ayudado», subraya Bárcena. El colegio Santo Domingo tiene desde hace unos cursos el proyecto de implantar el Bachillerato de Artes. «Ya tenemos el plan de estudios preparado y las instalaciones listas. Con cuatro matrículas lo pondríamos en marcha el próximo curso», afirma la directora del centro.