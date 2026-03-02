El Desarme cruza el charco: el Centro Asturiano de México estrena una exposición sobre la fiesta gastronómica de Oviedo

El menú del Desarme ha cruzado el charco. El Centro Asturiano de México, en Ciudad de México, inauguró este lunes una exposición dedicada a una de las grandes joyas gastronómicas de Oviedo, una tradición con casi dos siglos de historia que cada 19 de octubre transforma la memoria de un conflicto bélico en un ritual de convivencia en torno a la mesa.

La muestra, que podrá visitarse durante todo el mes de marzo, recorre los orígenes históricos del Desarme, situados en 1836, cuando la ciudad resistió el asedio carlista, y explica cómo aquel episodio derivó en una celebración singular en la que la comida simboliza la paz. A través de paneles explicativos, fotografías y textos basados en la investigación histórica —entre ellas las referencias recogidas por Adolfo Casaprima—, el visitante descubre la leyenda del “sopor gastronómico” y la evolución del menú: garbanzos con bacalao y espinacas, callos a la moda de Oviedo y arroz con leche.

La fiesta

La exposición también detalla todo lo que sucede en Oviedo en torno a las jornadas del Desarme: el Gran Capítulo de la Cofradía, los actos culturales y la implicación de la hostelería, así como la expansión del calendario festivo. La Cofradía del Desarme, fundada en 2012 para preservar y difundir esta tradición, impulsa ahora su internacionalización con acciones fuera de España.

El pasado 26 de noviembre de 2025, el BOE hizo oficial su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un paso decisivo que consolida su valor cultural y gastronómico. El próximo objetivo está fijado en 2031: lograr el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional.