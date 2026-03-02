Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Éxito para el Conservatorio Superior de Oviedo: Teo Montero gana el Premio Internacional Portus Apostoli

El premio, dotado con 4.000 euros, incluirá además el estreno absoluto de la obra en la 13.ª edición del Noia Harp Fest, que se celebrará del 29 de julio al 1 de agosto, interpretada por la Real Filarmonía de Galicia.

Teo Montero antes de un ensayo.

Teo Montero antes de un ensayo. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

El joven compositor Teo Montero Rey (A Coruña, 2005), estudiante del Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez Toner" de Oviedo, ganó el Premio Portus Apostoli de Composición con su obra "Alén do Azul". El premio, dotado con 4.000 euros, incluirá además el estreno absoluto de la obra en la 13.ª edición del Noia Harp Fest, que se celebrará del 29 de julio al 1 de agosto, interpretada por la Real Filarmonía de Galicia.

El Premio Portus Apostoli, convocado por el Festival Internacional de Arpa Vila de Noia, es el único festival del noroeste peninsular dedicado al instrumento y busca ampliar el repertorio existente de obras. Para esta edición, el concurso recibió nueve propuestas llegadas de diferentes países europeos y de Estados Unidos. Según el propio Montero, su obra "Alén do Azul" gira en torno al mar y su esencia, siendo una reflexión sobre la soledad y la fragilidad del individuo frente a la inmensidad del océano.

El tribunal estuvo presidido por el compositor Fernando Buide y contó con la participación del director de orquesta Fernando Briones, la arpista de la OSG Céline Landelle y la arpista Alba Barreiro, que actuó como secretaria sin voto. El jurado acordó conceder el galardón a la partitura de Montero Rey "por su escritura orquestal, muy sólida y orgánica, con texturas interesantes y contrastes instrumentales", destacando la madurez técnica y expresiva de la propuesta.

Noticias relacionadas

Asimismo, los miembros del Portus Apostoli subrayaron que "la parte de arpa es muy variada y utiliza técnicamente muy bien el instrumento". A su juicio, "estructuralmente cuenta con una buena narrativa musical, una cadencia de arpa y un clímax orquestal construyen un arco dramático final muy coherente".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
  2. Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
  3. Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
  4. El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
  5. Los dueños de mascotas ven excesivas las exigencias para que sus animales viajen en el autobús urbano de Oviedo
  6. Fallece el empresario asturiano José Manuel del Campo, un 'trabajador nato' con visión empresarial
  7. Un hostelero de Oviedo pierde 10.000 euros en comida por un corte de luz por error de más de 30 horas en su restaurante: 'Tuve que tirar todo, desde pescados salvajes hasta carne y helados
  8. Ferreros I: un nuevo residencial a 10 minutos caminando del centro de Oviedo

Aparece "en perfecto estado" el hombre de 80 años que llevaba días desaparecido en Oviedo

Aparece "en perfecto estado" el hombre de 80 años que llevaba días desaparecido en Oviedo

Éxito para el Conservatorio Superior de Oviedo: Teo Montero gana el Premio Internacional Portus Apostoli

Éxito para el Conservatorio Superior de Oviedo: Teo Montero gana el Premio Internacional Portus Apostoli

El Alcalde de Oviedo divisa una ruptura entre las relaciones de Barbón con el Rector por el viejo HUCA: "Se están rompiendo"

El Alcalde de Oviedo divisa una ruptura entre las relaciones de Barbón con el Rector por el viejo HUCA: "Se están rompiendo"

Igualdad, respeto y cultura vertebran el programa de Oviedo para conmemorar el 8M

Igualdad, respeto y cultura vertebran el programa de Oviedo para conmemorar el 8M

El Poema Sinfónico "13 Reyes", de Yónatan Sánchez Santianes, se lleva el Premio Gaudiosa 2026

El Poema Sinfónico "13 Reyes", de Yónatan Sánchez Santianes, se lleva el Premio Gaudiosa 2026

Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: "Trajeron hasta a los perros"

Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: "Trajeron hasta a los perros"

El certamen internacional de microrrelatos Dolores Medio llega a la undécima edición: el plazo para recibir trabajos se cierra en poco más de dos semanas

El certamen internacional de microrrelatos Dolores Medio llega a la undécima edición: el plazo para recibir trabajos se cierra en poco más de dos semanas

La Bienal de pintura pastel de Oviedo echa el cierre en Trascorrales tras recibir más de 6.000 visitas

La Bienal de pintura pastel de Oviedo echa el cierre en Trascorrales tras recibir más de 6.000 visitas
Tracking Pixel Contents