Éxito para el Conservatorio Superior de Oviedo: Teo Montero gana el Premio Internacional Portus Apostoli

El joven compositor Teo Montero Rey (A Coruña, 2005), estudiante del Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez Toner" de Oviedo, ganó el Premio Portus Apostoli de Composición con su obra "Alén do Azul". El premio, dotado con 4.000 euros, incluirá además el estreno absoluto de la obra en la 13.ª edición del Noia Harp Fest, que se celebrará del 29 de julio al 1 de agosto, interpretada por la Real Filarmonía de Galicia.

El Premio Portus Apostoli, convocado por el Festival Internacional de Arpa Vila de Noia, es el único festival del noroeste peninsular dedicado al instrumento y busca ampliar el repertorio existente de obras. Para esta edición, el concurso recibió nueve propuestas llegadas de diferentes países europeos y de Estados Unidos. Según el propio Montero, su obra "Alén do Azul" gira en torno al mar y su esencia, siendo una reflexión sobre la soledad y la fragilidad del individuo frente a la inmensidad del océano.

El tribunal estuvo presidido por el compositor Fernando Buide y contó con la participación del director de orquesta Fernando Briones, la arpista de la OSG Céline Landelle y la arpista Alba Barreiro, que actuó como secretaria sin voto. El jurado acordó conceder el galardón a la partitura de Montero Rey "por su escritura orquestal, muy sólida y orgánica, con texturas interesantes y contrastes instrumentales", destacando la madurez técnica y expresiva de la propuesta.

Asimismo, los miembros del Portus Apostoli subrayaron que "la parte de arpa es muy variada y utiliza técnicamente muy bien el instrumento". A su juicio, "estructuralmente cuenta con una buena narrativa musical, una cadencia de arpa y un clímax orquestal construyen un arco dramático final muy coherente".