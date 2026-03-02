Fisan incorpora el servicio a domicilio

Al hablar de fisioterapia, a muchas personas les viene a la cabeza la imagen del deportista de élite que necesita volver a competir cuanto antes y recurre a los tratamientos más vanguardistas para acelerar su recuperación. Sin embargo, esa es solo una pequeña parte de lo que realmente representa esta profesión. En el Centro Fisan lo tienen claro: la fisioterapia es cuidado, acompañamiento y calidad de vida en todas las etapas.

Con el objetivo de no dejar a nadie atrás, el centro ha escuchado la demanda de sus pacientes y ha apostado por retomar el servicio de fisioterapia a domicilio. Son conscientes de que no siempre es sencillo desplazarse hasta la clínica para recibir el tratamiento necesario.

Por ello, el equipo se desplaza a los hogares para ofrecer una atención de calidad, manteniendo el mismo cuidado, cercanía y compromiso de siempre.

Este servicio está especialmente indicado para personas con movilidad reducida o que dependen de un tercero para acudir a consulta. También para quienes se encuentran en proceso de recuperación tras una cirugía de rodilla o cadera, después de un ingreso hospitalario o un periodo prolongado de encamamiento, así como para aquellas personas que desean mantenerse activas y conservar su independencia y autonomía el mayor tiempo posible.

El servicio de fisioterapia a domicilio abarca el territorio central, con desplazamientos a domicilios ubicados en su propia villa, Pola de Siero, así como en localidades cercanas como El Berrón, Noreña, Carbayín, Valdesoto, La Carrera, Lieres, Santolaya, Negales, Celles, Meres o Sariego. Además, animan a contactar con el centro incluso si se reside fuera de estas zonas, para valorar cada caso de forma individual.

En cuanto a la parte menos mediática de la fisioterapia, el suelo pélvico continúa siendo uno de los grandes desconocidos, a pesar de que cada vez se rompen más tabúes en torno a este ámbito.

En el Centro Fisan cuentan con una profesional especializada en suelo pélvico, Bea Garrido, responsable del área de la mujer, embarazo y posparto, tanto inmediato como tardío. Los tratamientos comienzan siempre con una valoración previa, tras la cual se explica la problemática y se propone un plan de intervención personalizado.

Entre las consultas más frecuentes se encuentran las incontinencias o pérdidas de orina, el dolor en las relaciones sexuales, la debilidad o hipertonía de la musculatura del suelo pélvico y el acompañamiento durante el embarazo y el posparto.

Asimismo, el centro dispone de grupos reducidos de actividad física enfocados al preparto y a la recuperación postparto. El objetivo durante el embarazo es mantener un estado de forma óptimo, minimizar posibles complicaciones y llegar al momento del parto en las mejores condiciones de fuerza y salud general. Por su parte, los grupos de postparto buscan ayudar a las madres a recuperar su estado físico previo al embarazo e incluso mejorarlo en numerosos casos.

En definitiva, en el Centro Fisan apuestan por una fisioterapia que se adapta a las personas y a sus necesidades reales en cada momento de la vida.

Para ello, cuentan con siete fisioterapeutas especializados en distintos ámbitos, lo que les permite abarcar desde la fisioterapia deportiva avanzada hasta el tratamiento del suelo pélvico, el embarazo y el posparto, pasando por la fisioterapia pediátrica y el servicio de fisioterapia a domicilio. El equipo, en Pola de Siero, es toda una garantía de calidad y de buena atención.