Homenaje gallego al deán y al presidente del Centro Asturiano de Oviedo: los datos sobre cuándo y dónde se hará

Benito Gallego y Gerardo Martínez Quesada recogerán la distinción en un acto que tendrá lugar el 14 de marzo

El deán, Benito Gallego.

Rosalía Agudín

El deán de la Catedral, Benito Gallego, y el presidente del Centro Asturiano, Gerardo Martínez Quesada, serán nombrados socios de honor de la asociación Día de Galicia en Asturias. Un acto que tendrá lugar en el seno de un almuerzo de hermanamiento con motivo del Antroxu y que se llevará a cabo a partir de las 13.30 horas del 14 de marzo en el hotel AC de la Losa. Es por ello que la entidad liderada por Manuel Fernández Quevedo abrió un plazo de inscripción hasta el 8 de marzo para que los interesados abonen sus entradas. Tienen un coste de 47 euros y se pueden comprar en la oficina de Abanca de la calle Uría.

Gerardo Martínez Quesada.

Gallego conoce la Catedral como la palma de su mano. Nación en Villamoratiel de las Matas (León) y fue ordenado sacerdote en 1965 y ejerció el ministerio pastoral en diversas parroquias de la Babia leonesa y Santa María del Páramo. Una década después obtuvo su doctorado en Teología por la Universidad de Navarra y el 12 de diciembre fue nombrado, por oposición, penitenciario de la Catedral. En diciembre fue reelegido por cuarta vez deán de la Sancta Ovetensis en una reunión del Cabildo que fue muy parecida al cónclave que tuvo lugar en mayo para elegir a León XIV como Papa.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Martinez Quesada es el histórico gerente del club de campo. Hombre fuerte durante los años de gestión de Alfredo Canteli, abandonó el cargo hace cuatro años para jubilarse. Fue sustituido por el antiguo consejero del Oviedo, Juan Ramón González «Torla», que le sucedió. En 2024 tomó posesión como presidente del Club de Campo.

El ovetense Ceferino Montañés, publica su último libro "Poemas futuros": "La poesía es un enigma"

El PSOE impulsa una declaración para reforzar el papel de Oviedo en el Arco Atlántico

Homenaje gallego al deán y al presidente del Centro Asturiano de Oviedo: los datos sobre cuándo y dónde se hará

Vox pide que Oviedo excluya al Kuivi del Plan Estratégico Cultural

Aparece "en perfecto estado" el hombre de 80 años que llevaba días desaparecido en Oviedo

Éxito para el Conservatorio Superior de Oviedo: Teo Montero gana el Premio Internacional Portus Apostoli

El Alcalde de Oviedo divisa una ruptura entre las relaciones de Barbón con el Rector por el viejo HUCA: "Se están rompiendo"

Igualdad, respeto y cultura vertebran el programa de Oviedo para conmemorar el 8M

