Homenaje gallego al deán y al presidente del Centro Asturiano de Oviedo: los datos sobre cuándo y dónde se hará

El deán de la Catedral, Benito Gallego, y el presidente del Centro Asturiano, Gerardo Martínez Quesada, serán nombrados socios de honor de la asociación Día de Galicia en Asturias. Un acto que tendrá lugar en el seno de un almuerzo de hermanamiento con motivo del Antroxu y que se llevará a cabo a partir de las 13.30 horas del 14 de marzo en el hotel AC de la Losa. Es por ello que la entidad liderada por Manuel Fernández Quevedo abrió un plazo de inscripción hasta el 8 de marzo para que los interesados abonen sus entradas. Tienen un coste de 47 euros y se pueden comprar en la oficina de Abanca de la calle Uría.

Gerardo Martínez Quesada. / Irma Collín / LNE

Gallego conoce la Catedral como la palma de su mano. Nación en Villamoratiel de las Matas (León) y fue ordenado sacerdote en 1965 y ejerció el ministerio pastoral en diversas parroquias de la Babia leonesa y Santa María del Páramo. Una década después obtuvo su doctorado en Teología por la Universidad de Navarra y el 12 de diciembre fue nombrado, por oposición, penitenciario de la Catedral. En diciembre fue reelegido por cuarta vez deán de la Sancta Ovetensis en una reunión del Cabildo que fue muy parecida al cónclave que tuvo lugar en mayo para elegir a León XIV como Papa.

Martinez Quesada es el histórico gerente del club de campo. Hombre fuerte durante los años de gestión de Alfredo Canteli, abandonó el cargo hace cuatro años para jubilarse. Fue sustituido por el antiguo consejero del Oviedo, Juan Ramón González «Torla», que le sucedió. En 2024 tomó posesión como presidente del Club de Campo.