Igualdad, respeto y cultura vertebran el programa de Oviedo para conmemorar el 8M

Igualdad, respeto y cultura. Sobre esos tres pilares se asienta el programa diseñado por el Ayuntamiento con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, que este año desplegará más de 50 actividades entre marzo y junio, con un acto institucional el 4 de marzo en el salón de plenos en el que se rendirá homenaje a la pianista Purita de la Riva, la galerista Carmen Benedet y las artitas Consuelo Vallina y Elise Florentine, y una programación transversal dirigida a toda la ciudadanía —con especial atención a niños, niñas y jóvenes— bajo el lema “Oviedo, con igualdad y respeto, mujeres que transforman el mundo a través de la cultura”.

La concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, presentó ayer en rueda de prensa un calendario que busca “promover y reconocer la contribución de las mujeres en la transformación cultural de nuestra sociedad” y reforzar la labor municipal de sensibilización. “La igualdad y el respeto son valores que se transmiten a través de la cultura”, subrayó la edil.

La imagen de esta edición, obra de la ilustradora Andrea Franceschi, conecta —según Velasco— “de manera natural con los valores del 8M: visibilizar, narrar y celebrar la fuerza y la diversidad de las mujeres”. Franceschi, con trayectoria en el ámbito infantil, editorial y de marca, ha construido un universo visual reconocible por el uso del color y la potencia expresiva de sus figuras femeninas, centradas en la identidad, la memoria y las historias personales.

Cultura como motor transformador

“La cultura tiene un enorme poder transformador cuando se basa en el respeto y la igualdad”, incidió la responsable municipal. Durante décadas, numerosas expresiones culturales reprodujeron la desigualdad e invisibilizaron el papel de las mujeres. El programa de este año pretende revertir esa tendencia, reconociendo a las mujeres como creadoras, protagonistas y transmisoras en ámbitos como el arte, la educación, la literatura o las tradiciones.

La campaña 8M-2026 simboliza, en palabras de Velasco, “la lucha y el trabajo colectivo por el reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en la construcción cultural, dando voz a sus experiencias, demandas y aportes históricos”.

Las actividades han sido diseñadas en colaboración con las áreas municipales de Educación, Bibliotecas, Empleo, Capitalidad, Cultura, Deportes, Juventud y Centros Sociales, además de contar con la implicación de entidades sociales y centros educativos.

Más de 50 actividades

El programa incluye talleres lúdicos y artísticos, rutas deportivas, presentaciones de libros y propuestas escénicas. Destacan la Gala Mujeres Fest, el concierto organizado por la Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto, la realización de un mural en el Colegio Público de La Ería y el II Encuentro con el Voluntariado.

Entre las citas señaladas figura la actividad “Ni tan clásicas, ni tan modernas”, prevista para el día 26 en el Teatro Pumarín, con la participación de Arantxa Nieto, Yolanda Lobo, Marisa Valle-Roso e Isasaweis.

Homenaje institucional este miércoles

El acto central tendrá lugar el próximo 4 de marzo en el salón de plenos del Ayuntamiento de Oviedo. Allí se rendirá homenaje a las cuatro mujeres citadas, referentes en sus respectivos ámbitos por su esfuerzo, profesionalidad, compromiso y contribución al progreso cultural y social.

“Mujeres que han sido y serán modelos a seguir para las niñas y mujeres del presente y del futuro”, destacó Velasco, quien insistió en que “trabajar por la igualdad y el respeto es una tarea colectiva, una responsabilidad de todos y de todas”.

Noticias relacionadas

Con esta programación, el Ayuntamiento busca no solo conmemorar una fecha señalada, sino consolidar un compromiso sostenido con la igualdad real y efectiva, situando a la cultura como herramienta clave para el cambio social.