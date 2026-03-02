El número de pisos turísticos cae en Oviedo a pesar del verano: los alrededores de la Catedral los que más oferta brindan a los turistas

El endurecimiento de las normas para las viviendas de uso turístico está teniendo efecto en Oviedo. La capital asturiana perdió 180 pisos entre mayo y noviembre al pasar de 968 pisos a 788. En otras palabras, son 837 plazas menos en seis meses. Así consta en la estadística realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El porcentaje de hogares destinados a viajeros supone el 0,62% del parque de viviendas. Un dato que ha ido menguando con el tiempo. El número de casas convertidas en alquileres de días encontró tope en agosto de 2024 cuando se alcanzaron las 1.098. Después, llegaron las caídas. En noviembre había 979 que sufrieron una pequeña caída hasta las 968 de mayo. A pesar del verano, las cifras continuaron descendiendo hasta las 788 del penúltimo mes de 2025.

Estos datos son celebrados por Exceltur. La asociación integrada por una treintena de empresas vinculadas al sector turístico argumenta que comunidades como Asturias empiezan a notar sus «crecientes esfuerzos por acotar el aumento de viviendas turísticas» y empiezan a tener un «mayor equilibrio» entre este modelo de estancia y el acceso a la vivienda en el centro para los carbayones.

Si el mapa de Oviedo se divide en los diferentes distritos electorales, se puede ver quelas ocho zonas con más pisos turísticos se encuentran el Oviedo Antiguo y el centro. En concreto, los alrededores de la Catedral –con las calles San Vicente, Mon, Santa Ana, San Antonio, Canónica y San José– son las que más oferta ofrecen. Suman 38. Misma cifra que en las calles Argüelles y Jovellanos y sus aledaños. La zona del Fontán es otro de los puntos con más viviendas alcanzando las 35; mientras que el Campo de los Patos hasta la calle Postigo cierra la cabeza de la lista con 31.

Otra parte donde prolifera este modelo de negocio son los alrededores del teatro Campoamor con 23; dos menos registran los alrededores del centro comercial Salesas y la Líla y Foncalada. También ofrece una amplia oferta el área comprendido entre la calles Gascona y la plaza de la Cruz Roja.

Oviedo es el tercer municipio asturiano con mas viviendas turísticas. Le supera ampliamente Gijón con 1.202 pisos y le sigue una de las villas costeras más visitadas, Llanes con 846. En total, el Principado 6.043 pisos y la tendencia decreciente también se da en el resto de concejo. En agosto de 2024 se logró el récord con 8.751 y después llegaron las caídas.