El ovetense Ceferino Montañés, publica su último libro "Poemas futuros": "La poesía es un enigma"

El tiempo, con su condena inaplazable, y la futilidad de la vida , son señas de "Poemas futuros", último poemario del ovetense Ceferino Montañés. Este duelo sólo se consuela con la mano ardiente del amor o la rutilancia de la naturaleza como golpe de efecto. Utiliza en un poema la frase del libro de Umbral: "Somos seres de lejanías". Y la poesía es el mejor billete para realizar tal viaje.

-¿Articula su poesía con la mente muy puesta en el pensamiento interior?

-Todo es centrífugo va desde el interior, que es como una oscura cueva intangible hacia su fuga, y con ello van los pensamientos, los sentimientos y los conflictos los dolores. Todo eso que da cuerpo y espíritu a lo que llamamos humano...

-Se empeña en demostrar lo efímero del destino, como si fuéramos motas de polvo...

-Somos como polvo y no precisamente siempre enamorado. No hablo, no habla la religión de polvo somos y en polvo nos convertiremos, esa es quizá una tautología que es cierta somos intrascendentes un cúmulo etéreo de tiempo más habitable y, por lo tanto, efímero.

-Algunos poemas parecen salidos de un paseo por la ciudad.

-La poesía es un enigma y, por tanto, es difícil saber de dónde procede de dónde viene dónde nace el paseo es importante pero mis escritos no hacen de la calle si acaso sí de la vida.

-Es si duodécimo libro, ¿Qué balance hace?

No hago balance es retrotraerse hacia la nada hacia el vacío mis libros pasados son ya eso pasado. Rara vez vuelva ellos por temor a una frustración o por indiferencia hazlo hacia lo que ya es parte de una biografía que siendo mía me va perteneciendo cada vez menos, abocados como estamos, hacia un final absurdo e inaprensible en comprensible.

-Ha colaborado en obras con pintores como Cuco Suárez y Guillermo Simón, ¿Son pintura y poesía artes más parejos de lo que se piensa?

-Por supuesto. Recuerdo aquello que decía no sé quién: la poesía es pintura que habla, la pintura poesía que calla. Al final la pintura y la poesía son dos grandes y profundos silencios que nos hablan con palabras,colores y formas.

-Inaugura un nuevo proyecto editorial.

Noticias relacionadas

-Sí, no deja de ser un privilegio que Prámano se estrene con un libro mío. Cosa de Ana Rodríguez y Javier Granda, editores y amigos. Han tenido mucha valentía arriesgándose conmigo. Espero que no haya sido el comienzo de un final, sino el punto y seguido de una larga vida. Toda iniciativa editorial merece el apoyo y el elogio de todos.