Oviedo, una ciudad para comprar: la apuesta municipal que une turismo, digitalización y comercio de proximidad

Oviedo quiere que quien viene a disfrutar de su patrimonio, su gastronomía o sus eventos, también descubra —de forma sencilla y atractiva— el comercio de toda la vida: el que da vida a las calles, sostiene empleo y define barrios. Con esa idea nace “Oviedo, una ciudad para comprar”, un proyecto de turismo comercial que se apoya en herramientas digitales, puntos informativos y un despliegue específico en hoteles, para conectar a visitantes con la oferta comercial local y convertir la compra en una parte más de la experiencia de ciudad.

La iniciativa, presentada en FITUR, plantea un objetivo claro: facilitar que turistas y visitantes accedan a la oferta comercial mediante un código QR que dirige a la web comerciodeoviedoentumano.com, donde pueden localizar negocios por categorías y conocer establecimientos de referencia. El enfoque combina promoción y digitalización, conectando lo físico —la ciudad y sus recorridos— con lo digital —una puerta de entrada directa a la oferta comercial— para que comprar en Oviedo sea un plan natural, cómodo y accesible.

El Ayuntamiento ha dado un paso más reforzando el despliegue del proyecto en hoteles y puntos de información, con elementos informativos en recepción y una red de acceso rápido al QR. En una visita al Hotel Reconquista y a la Oficina de Información del Escorialín, la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, y el concejal de Hostelería, Turismo y Congresos, Alfredo Quintana, pusieron el acento en que los hoteles y los puntos de información son la primera puerta de entrada de muchos visitantes y, por tanto, un espacio clave para que, desde el primer momento, puedan descubrir el comercio local en un clic. El objetivo de fondo, defendió González, es integrar el comercio en el relato turístico de la ciudad: que el visitante no solo “pase”, sino que conozca, se interese y compre, generando oportunidades para los negocios y actividad en los barrios.

Oviedo, una ciudad para comprar

“Oviedo, una ciudad para comprar” no es una acción aislada: se integra en el Plan Integral de Comercio, la estrategia municipal para apoyar al tejido comercial e impulsar medidas de dinamización y modernización. En esa misma línea se encuadran programas de estímulo directo a la demanda como los Bonos Comercio Oviedo, cuyo último balance refleja un alto impacto en el comercio de proximidad: un 91% del presupuesto consumido y 102.995,07 euros en ventas totales. Además, participaron 265 establecimientos adheridos (frente a 176 el año anterior) y el 100% de los bonos disponibles se descargó en minutos en ambos periodos, un dato que evidencia el interés ciudadano y la capacidad del programa para activar compras inmediatas en tienda. La concejala Leticia González ha subrayado en distintas ocasiones el valor de estas herramientas directas para apoyar al comercio local: facilitan la compra, generan actividad y contribuyen a sostener empleo y vida en los barrios.

El apoyo municipal al comercio se traduce también en iniciativas que incentivan creatividad, participación y ambiente en la calle. Un ejemplo son los concursos de escaparates, los sorteos de entradas para la zarzuela o de premios del Real Oviedo, los repartos de adornos navideños en Navidad o los repartos de láminas por San Valentín. Dinamizar la calle, reforzar la identidad comercial y poner en valor el esfuerzo de los negocios locales forma parte de una política municipal que no se limita a una campaña puntual, sino que trabaja en continuidad y con distintos formatos.

En ese marco, el Ayuntamiento articula y ordena todas sus iniciativas relacionadas con el comercio a través de la plataforma municipal “Creo en Oviedo”, una herramienta gratuita que ya cuenta con más de 2.000 comercios dados de alta y a la que cualquier negocio puede sumarse. Y, además, para cualquier comercio de la ciudad está disponible el servicio de asesoramientos gratuitos de Oviedo Emprende, que ofrecen apoyo práctico en áreas muy diversas —desde cuestiones legales hasta optimización de procesos, digital en sus procesos de mejora, modernización o crecimiento.

Con todo ello, “Oviedo, una ciudad para comprar” se consolida como una pieza más —muy visible y pensada para el visitante— de una estrategia municipal más amplia: apoyar al comercio de proximidad con medidas concretas, herramientas digitales, incentivos al consumo y servicios de asesoramiento, reforzando la imagen de una ciudad que cuida lo local y lo convierte en valor añadido para quien la vive y para quien la visita.