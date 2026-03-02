Oviedo Mus conquista el Campeonato de España por parejas en Ponferrada

Oviedo Mus se proclamó campeón de España por parejas 2026 en Ponferrada. El equipo carbayón fue el único representante ovetense en el IV Campeonato de España por equipos, una cita que reunió el pasado fin de semana a 45 formaciones de toda España en la localidad berciana, convertida durante dos jornadas en la capital nacional de este popular juego de cartas. La competición, marcada por un alto nivel y una amplia participación, concentró a cientos de jugadores en las distintas modalidades en liza.

El mayor éxito para la delegación ovetense llegó en la categoría de parejas, donde Miguel Durántez y Luis Ortega firmaron un recorrido impecable hasta alzarse con el título, imponiéndose a más de 500 jugadores. Su triunfo coronó una actuación sobresaliente del conjunto asturiano, que además completó una destacada participación colectiva al concluir en sexta posición en la clasificación general por equipos, consolidándose entre los mejores del campeonato.