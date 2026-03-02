Oviedo ya tiene su propia agua mineral natural: este es el manantial reconocido por el Principado

Oviedo suma desde hoy un nuevo apellido a su historia termal. El último Boletín Oficial del Principado, el BOPA número 41 de este lunes, recoge la resolución por la que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo declara como agua mineral natural las aguas del manantial de Las Caldas. Un paso administrativo que, sin hacer ruido, coloca a la capital asturiana en el mapa del agua envasada con nombre propio.

La declaración llega a instancias de la sociedad Balneario de Las Caldas de Oviedo, S. A. y afecta al denominado “Manantial de las Caldas de Oviedo”, situado en la parroquia ovetense de San Juan de Priorio, en pleno valle del Nalón. Técnicamente, el recurso queda encuadrado en la sección B) de la Ley de Minas, la categoría reservada a las aguas minerales y termales.

El expediente no es nuevo. La historia administrativa arranca en 2022 con la solicitud formal de declaración como agua mineral natural, aunque el reconocimiento de sus propiedades viene de mucho antes. Ya en 2000 el Principado había autorizado el manantial como aguas termales y aprobado su perímetro de protección. Ahora, tras el análisis de la documentación geológica e hidrogeológica y los informes favorables del Instituto Geológico y Minero de España, la Dirección General de Energía y Minería ha dado el visto bueno definitivo.

Las coordenadas dibujan sobre el papel lo que en el terreno es una realidad conocida desde hace siglos: un agua que brota a unos cuarenta grados y que convirtió a Las Caldas en enclave de baños ya en el siglo XVIII. La canalización de 1772 y la posterior construcción de la casa de baños, con el impulso ilustrado de la época, marcaron el despegue de un complejo que hoy es sinónimo de bienestar.

La resolución publicada no implica que mañana mismo llegue al supermercado una botella “cien por cien ovetense”. La empresa dispone ahora de un plazo de un año para solicitar la autorización de aprovechamiento, paso imprescindible antes de pensar en captaciones y envasado. Pero el reconocimiento jurídico ya está ahí: el agua de Las Caldas cumple las condiciones exigidas para ser considerada mineral natural, con todas las garantías sanitarias y de origen que ello conlleva.

Asturias cuenta con una larga tradición en este ámbito, con manantiales reconocidos en distintos concejos y marcas consolidadas en el mercado. Con esta declaración, Oviedo deja de mirar hacia fuera y puede empezar a hablar de su propia agua embotellada, nacida en su suelo y certificada por el Principado.

Es, en el fondo, un regreso al origen. Porque antes de spa, hotel o destino de escapada, Las Caldas fue, sobre todo, agua. Ahora, también sobre el papel oficial.