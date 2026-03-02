El Poema Sinfónico "13 Reyes", de Yónatan Sánchez Santianes, se lleva el Premio Gaudiosa 2026

La cúpula central del Archivo Histórico de Asturias acogerá el próximo jueves 5 de marzo de 2026, a las siete de la tarde, la III edición de los Premios Gaudiosa, una cita que volverá a reconocer iniciativas culturales vinculadas a la identidad asturiana.

En esta edición, el galardón principal recae en el Poema Sinfónico “13 Reyes”, obra del compositor asturiano Yónatan Sánchez Santianes, bajo la dirección de Iñaki Sánchez Santianes. La composición rinde homenaje a la monarquía asturiana a través de un recorrido histórico convertido en saga épica musical, donde se funden la potencia orquestal y la tradición de las gaitas, en una propuesta que pone en valor la historia y la identidad de Asturias.

Sobre el escenario confluirán la Banda de Gaitas Laguna del Torollu y la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres, institución presidida por Pablo Álvarez Fernández, en un concierto en directo que ofrecerá una selección de piezas de “13 Reyes”.

La velada incluirá además una exhibición coreografiada de la Escuela Gaudiosa Esgrima Histórica – Asturias. Sus instructores, Daniel Ibaseta Rodríguez y Adrián Dader Laguna, realizarán un recorrido por distintos estilos armamentísticos, integrando por primera vez la representación sinfónica de la monarquía asturiana con el arte de la espada.

La organización concede asimismo la Mención Honorífica a la Fundación Escuela Teresiana por su proyecto educativo de impulso y visibilización de deportes minoritarios, con especial atención a la esgrima histórica, así como por su apuesta por la inclusión de la mujer y de personas con discapacidad.

El acto estará presidido por Carolina Lasheras Díez, presidenta de Gaudiosa Asturias, y contará con la intervención institucional del Principado de Asturias, la Fundación Ópera de Oviedo, el Museo de la Iglesia y el Archivo Histórico de Asturias. La ceremonia será conducida por Alicia Suárez Hulton, directora de Comunicación de la Fundación Ópera de Oviedo.