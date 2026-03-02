Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Mucha policía, un detenido y un extraño comportamiento: las claves de la redada que revolucionó a un barrio de Oviedo

Testigos de los hechos aseguran que el arrestado tiró una sustancia al patio interior al ver que los agentes enfilaban las escaleras de su bloque

Los vehículos policiales desplegados en San Lázaro.

Los vehículos policiales desplegados en San Lázaro. / LNE

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La mañana del lunes amanecía tranquila en el barrio ovetense de San Lázaro hasta que, poco antes de las diez, el sonido de motores y puertas correderas rompió la rutina del café y la compra del pan. En cuestión de minutos, varios furgones y un vehículo de la unidad canina de la Policía Nacional se atravesaban en la calle Arzobispo Lauzurica, cortando la circulación como si se tratara del rodaje de una serie policiaca, pero sin cámaras a la vista.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

El despliegue, que dejó boquiabiertos a vecinos y comerciantes, tenía un objetivo concreto: la detención, según fuentes próximas al caso, de un varón con antecedentes por delitos relacionados con las drogas que convive en una vivienda del portal número 1 con su madre. La Jefatura Superior de la Policía Nacional en Asturias guarda silencio sobre los detalles, pero la secuencia de los hechos resultó lo suficientemente elocuente como para alimentar la conversación en todo el barrio.

Los agentes descendieron con rapidez de los vehículos y accedieron al portal mientras otros aseguraban el perímetro. La parte alta de la calle San Lázaro, la que conecta la rotonda del barrio con Los Arenales, quedó prácticamente paralizada. Coches detenidos, peatones expectantes y persianas a medio subir componían una escena poco habitual para un lunes cualquiera.

Desde el interior de las tiendas, dependientes y clientes seguían el operativo como quien observa una tormenta desde la ventana. “Movilizaron a un montón de agentes y trajeron hasta a los perros”, comentaba una vecina, aún sorprendida por la magnitud del dispositivo. Las señoras que regresaban con la barra de pan bajo el brazo miraban de reojo tanto uniforme. “¿No andará por aquí el rey, no?”, bromeaba una viandante, arrancando alguna sonrisa nerviosa.

Un gesto que precipitó el final

Minutos después, el sospechoso era conducido al exterior esposado. Según relatan residentes del inmueble, el arresto se produjo después de que el varón lanzara una sustancia sospechosa al patio interior del edificio al ver que los hombres vestidos de azul oscuro enfilaban las escaleras en su búsqueda. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que se trataría de algún tipo de droga que los agentes estarían buscando en el marco de una investigación ya en curso.

Ese gesto, rápido y aparentemente improvisado, habría sido clave para precipitar la intervención definitiva. La unidad canina participó en la inspección posterior, mientras los policías permanecían vigilando los accesos al bloque.

Silencio oficial y barrio revolucionado

Desde la Jefatura Superior se limitan a señalar que se trata de un operativo habitual dentro de una investigación, sin ofrecer más datos por el momento. Pero en San Lázaro la mañana fue de todo menos habitual. Durante horas no se habló de otra cosa en cafeterías y comercios.

El despliegue se prolongó buena parte de la mañana y, aunque no se registraron incidentes, dejó tras de sí un reguero de comentarios, hipótesis y alguna que otra exageración propia del boca a boca vecinal.

Noticias relacionadas

Cuando los furgones se retiraron y el tráfico volvió a fluir por Arzobispo Lauzurica, el barrio recuperó su pulso. Pero la escena —perros rastreando, agentes entrando y saliendo y un detenido esposado bajo la mirada de medio vecindario— ya forma parte de esas historias que, durante días, se contarán con media sonrisa en la cola del pan.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
  2. El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
  3. Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
  4. Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
  5. Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
  6. Los dueños de mascotas ven excesivas las exigencias para que sus animales viajen en el autobús urbano de Oviedo
  7. Fallece el empresario asturiano José Manuel del Campo, un 'trabajador nato' con visión empresarial
  8. Un hostelero de Oviedo pierde 10.000 euros en comida por un corte de luz por error de más de 30 horas en su restaurante: 'Tuve que tirar todo, desde pescados salvajes hasta carne y helados

Mucha policía, un detenido y un extraño comportamiento: las claves de la redada que revolucionó a un barrio de Oviedo

Mucha policía, un detenido y un extraño comportamiento: las claves de la redada que revolucionó a un barrio de Oviedo

Cuando el mítico García Tola felicitó en TVE al equipo de fútbol "distinto" de Oviedo

Cuando el mítico García Tola felicitó en TVE al equipo de fútbol "distinto" de Oviedo

Pepe Rionda Benito, expresidente del Confía Balonmano Base Oviedo: "Que un club creado solo para que no desapareciese la cantera subiese a Plata costó, pero fue una explosión de alegría"

El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina

El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina

El Alcalde de Oviedo divisa una ruptura entre las relaciones de Barbón con el Rector por el viejo HUCA: "Se están rompiendo"

El Alcalde de Oviedo divisa una ruptura entre las relaciones de Barbón con el Rector por el viejo HUCA: "Se están rompiendo"

Cultivar el arte de narrar desde el aula

Cultivar el arte de narrar desde el aula

El Desarme cruza el charco: el Centro Asturiano de México estrena una exposición sobre la fiesta gastronómica de Oviedo

El Desarme cruza el charco: el Centro Asturiano de México estrena una exposición sobre la fiesta gastronómica de Oviedo

Igualdad, respeto y cultura vertebran el programa de Oviedo para conmemorar el 8M

Igualdad, respeto y cultura vertebran el programa de Oviedo para conmemorar el 8M
Tracking Pixel Contents