Mucha policía, un detenido y un extraño comportamiento: las claves de la redada que revolucionó a un barrio de Oviedo

La mañana del lunes amanecía tranquila en el barrio ovetense de San Lázaro hasta que, poco antes de las diez, el sonido de motores y puertas correderas rompió la rutina del café y la compra del pan. En cuestión de minutos, varios furgones y un vehículo de la unidad canina de la Policía Nacional se atravesaban en la calle Arzobispo Lauzurica, cortando la circulación como si se tratara del rodaje de una serie policiaca, pero sin cámaras a la vista.

El despliegue, que dejó boquiabiertos a vecinos y comerciantes, tenía un objetivo concreto: la detención, según fuentes próximas al caso, de un varón con antecedentes por delitos relacionados con las drogas que convive en una vivienda del portal número 1 con su madre. La Jefatura Superior de la Policía Nacional en Asturias guarda silencio sobre los detalles, pero la secuencia de los hechos resultó lo suficientemente elocuente como para alimentar la conversación en todo el barrio.

Los agentes descendieron con rapidez de los vehículos y accedieron al portal mientras otros aseguraban el perímetro. La parte alta de la calle San Lázaro, la que conecta la rotonda del barrio con Los Arenales, quedó prácticamente paralizada. Coches detenidos, peatones expectantes y persianas a medio subir componían una escena poco habitual para un lunes cualquiera.

Desde el interior de las tiendas, dependientes y clientes seguían el operativo como quien observa una tormenta desde la ventana. “Movilizaron a un montón de agentes y trajeron hasta a los perros”, comentaba una vecina, aún sorprendida por la magnitud del dispositivo. Las señoras que regresaban con la barra de pan bajo el brazo miraban de reojo tanto uniforme. “¿No andará por aquí el rey, no?”, bromeaba una viandante, arrancando alguna sonrisa nerviosa.

Un gesto que precipitó el final

Minutos después, el sospechoso era conducido al exterior esposado. Según relatan residentes del inmueble, el arresto se produjo después de que el varón lanzara una sustancia sospechosa al patio interior del edificio al ver que los hombres vestidos de azul oscuro enfilaban las escaleras en su búsqueda. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que se trataría de algún tipo de droga que los agentes estarían buscando en el marco de una investigación ya en curso.

Ese gesto, rápido y aparentemente improvisado, habría sido clave para precipitar la intervención definitiva. La unidad canina participó en la inspección posterior, mientras los policías permanecían vigilando los accesos al bloque.

Silencio oficial y barrio revolucionado

Desde la Jefatura Superior se limitan a señalar que se trata de un operativo habitual dentro de una investigación, sin ofrecer más datos por el momento. Pero en San Lázaro la mañana fue de todo menos habitual. Durante horas no se habló de otra cosa en cafeterías y comercios.

El despliegue se prolongó buena parte de la mañana y, aunque no se registraron incidentes, dejó tras de sí un reguero de comentarios, hipótesis y alguna que otra exageración propia del boca a boca vecinal.

Cuando los furgones se retiraron y el tráfico volvió a fluir por Arzobispo Lauzurica, el barrio recuperó su pulso. Pero la escena —perros rastreando, agentes entrando y saliendo y un detenido esposado bajo la mirada de medio vecindario— ya forma parte de esas historias que, durante días, se contarán con media sonrisa en la cola del pan.