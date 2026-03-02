Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Alcalde de Oviedo divisa una ruptura entre las relaciones de Barbón con el Rector por el viejo HUCA: "Se están rompiendo"

El Principado responde a la Universidad que este año va a ver novedades sobre el nuevo campus "bajo el liderazgo de Adrián Barbón"

El antiguo edificio de Maternidad.

El antiguo edificio de Maternidad. / Fernando Rodríguez / LNE

Rosalía Agudín

La reunión entre los vocales asturianos del Consejo General del Poder Judicial y el presidente Barbón para agilizar la unificación de sedes judiciales sigue cosechando reacciones. Por un lado, el Alcalde divisa que las relaciones entre líder del Principado y el Rector, Ignacio Villaverde, comienzan a romperse. Por el otro, el Ejecutivo autonómico recuerda a la institución académica que trabajan para "llevar adelante esta operación" y este año habrá avances importantes. Unas declaraciones que ambos representantes institucionales pronunciaron este mismo lunes, aunque en diferentes espacios. El primer edil lo hizo durante una visita al Palacio de los Deportes en la que inicidó que la única competencia para transformar el viejo HUCA tras doce años de abandono y de robos es de Ejecutivo autonómico. "Este es un tema complicado, pero parece que la unión entre ambos representantes se está rompiendo un poco".+

Canteli es muy consciente que el rector "solo puede hacer lo que le pague el Principado". Es por ello que pidió a Barbón "actuar como presidente destinando el presupuesto que ha prometido para el viejo HUCA y no para instalaciones provisionales". Además, ve inviable trasladar a corto plazo la facultad de Ciencias, de Llamaquique, al viejo edificio de Silicosis. "Este inmueble está totalmente desarmado; hay que hacer un gasto millonario para hacer algo provisional. ¿En qué cabeza cabe? Que solucionen el problema de una vez y estudien qué hacer con Minas porque está parado".

Mientras tanto, el portavoz del Principado, Guillermo Peláez, respondió a las quejas del Rector por el envío sin respuesta del borrador para detallar las distintas fases y compromisos para la reforma de los edificios de Silicosis, Maternidad y Consultas Externas. El Ejecutivo regional le dejó claro que la decisión es "llevar adelante esta operación" y a lo largo de 2026 se "van a cristalizar determinadas cuestiones". "Vamos a tener novedades bajo el liderazgo de Adrián Barbón". Así lo detalló durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que apuntó que aún no existe fecha para la reunión a cuatro bandas con la Universidad, la justicia y el Ayuntamiento en la que los tres primeros pondrán encima de la mesa sus planes.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Hasta su celebración, Peláez saca pecho de los avances dados a lo largo de esta legislatura respecto a la parcela del viejo hospital a pesar de que los robos se han intensificado en estos tres años. "Se han dado hitos claros: la Universidad ya tiene cedidos los tres edificios para reconvertirlos en facultades, tenemos el compromiso de la Universidad de que trasladará una facultad -la de Ciencias- en cuanto haya un edificio hecho en El Cristo sin esperar a la reforma del resto, se van a reiniciar lo antes posible los derribos de los edificios de nuestra propiedad, el Ayuntamiento se compromete a dar una licencia provisional de reforma de los edificios en cuanto esté aprobado el plan especial y ahora estamos trabajando en un acuerdo con la Seguridad Social para lograr el desarrollo urbanístico de El Cristo".

La opinión el ministerio de Elma Saiz es clave para la redacción del plan especial que se contratará en el segundo semestre del año. Es la propietaria del edificio más grande del viejo HUCA: la antigua Residencia de Nuestra Señora de Covadonga. Además, es e lúnico inmueble que no tiene diseñado su futuro más allá de que su derribo costará entre ocho y diez millones de euros.

Noticias relacionadas

También destacó Peláez que la operación de unificar las sedes judiciales y crear el campus B de Ei Cristo nace con la vocación "de permanecer muchos años". "Estas infraestructuras van a proveer de servicios al Principado durante más de cincuenta años y es una operación que estamos llevando adelante porque será transformadora para Oviedo y Asturias con la creación de un campus de vanguardia y la ciudad de la justicia en Llamaquique".

