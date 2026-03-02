El PSOE impulsa una declaración para reforzar el papel de Oviedo en el Arco Atlántico

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo impulsó la declaración institucional que será aprobada en el Pleno de mañana para exigir la máxima implicación del Estado y del Principado de Asturias en el desarrollo de la futura Estrategia Macrorregional de la Unión Europea para el Atlántico. “El Arco Atlántico está llamado a ser un espacio de cooperación con enorme potencial para nuestro futuro. Oviedo debe estar presente y ser protagonista en ese debate”, destacó el edil socialista Javier Ballina.

El texto aprobado insta al Gobierno de España a implicarse al máximo en el diseño de la estrategia macrorregional y reclama al Ejecutivo del Principado un papel activo en la negociación para defender los intereses de Asturias. Asimismo, pone el acento en el protagonismo que deben asumir las entidades locales en la construcción de este espacio de cooperación y reivindica el papel central de Oviedo dentro del Arco Atlántico. La declaración enmarca además esta apuesta en la vocación atlántica de la ciudad, uno de los ejes estratégicos de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Desde el Grupo Municipal Socialista destacaron el respaldo unánime del resto de formaciones con representación en el Ayuntamiento —Partido Popular, IU-Convocatoria por Oviedo y Vox— así como el apoyo de la concejala no adscrita. Los socialistas subrayaron que todos los grupos entendieron la relevancia del asunto y respaldaron una declaración institucional que, a su juicio, refuerza la posición común de la ciudad ante un reto estratégico de primer nivel.