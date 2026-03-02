El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina

Hay nombres que se funden con el asfalto de una ciudad hasta volverse parte de su geografía sentimental. En Oviedo, decir Ángel Zhan —o simplemente "Angelín"— era hablar de un puente tendido entre la lejanía de Hangzhou y la cercanía del Campo San Francisco. Un año después de aquel fatídico 20 de febrero de 2025, cuando el cáncer biliar se llevó al "amigo y hermano de todos", su esencia no solo permanece en el recuerdo, sino que ha cobrado una nueva y vibrante vida.

Sus hijas, Inés y Paula, de 28 y 26 años, han recogido el testigo con la valentía de quien sabe que no solo gestiona un negocio, sino un patrimonio emocional. Tras una profunda reforma de varios meses, el mítico restaurante de Santa Susana inaugurado en los años 90 ha reabierto sus puertas bajo un nombre que es toda una declaración de intenciones: Casa Chinastur. "Es nuestro mejor homenaje", coinciden.

Un retorno por amor

La historia de esta reapertura es, ante todo, una historia de amor filial. Inés, la mayor, no dudó en dejar atrás su vida en Madrid y sus estudios de doble grado en Turismo y ADE para regresar a casa. El fallecimiento de su padre cambió sus prioridades: el "tercer hijo" de Angelín no podía morir con él.

Hoy, Inés reina en los fogones mientras Paula, con esa sonrisa que hereda la hospitalidad de su padre, recorre las mesas atendiendo a los clientes. En un rincón, la escena se completa con una imagen que Angelín soñó pero no llegó a ver: su viuda, Cristina (Li Hong Xu), mece a Ángelín Junior, el bebé de siete meses que lleva el nombre de su abuelo y que se ha convertido en el nuevo motor de la familia.

Museo de la amistad

Entrar en Casa Chinastur es hacer un viaje por la historia reciente de Oviedo. En las estanterías, un cuadro recuerda el hito de 2006, cuando la mediación de Ángel permitió el hermanamiento de Oviedo con Hangzhou, abriendo puertas a empresarios asturianos en el gigante asiático.

No faltan los guiños a sus grandes amigos, como Gabino de Lorenzo, cuyo libro de fotos dedicado ocupa un lugar de honor. "En Oviedo lo conocía todo el mundo", dicen desde el local, ahora más luminoso y moderno, que cuenta con un rincón de descanso con sofá y pecera, invitando a la pausa frente al ajetreo de la capital.

"Queremos mantener vivo el espíritu de mi padre, pero con un toque de modernidad", explica Inés. "Huimos del estilo clásico; apostamos por una oferta abierta, por tapas al vapor y a la plancha, pero sin olvidar los clásicos como nuestro arroz frito".

El nuevo concepto busca ser un punto de encuentro para todas las generaciones. Con un horario de siete de la mañana a siete de la tarde, Casa Chinastur se especializa en desayunos y lunchs, pero mira al futuro con ambición: talleres para jóvenes, quedadas de deportistas y fiestas temáticas.

La innovación también llega a la despensa. Las hermanas ofrecen ahora una selección de ingredientes chinos —algunos traídos directamente de obradores de Madrid— que ponen a la venta para que los ovetenses puedan llevarse esa cultura a sus propias cocinas.

Como en casa

La acogida desde la reapertura el pasado día 17 ha sido calurosa, como no podía ser de otra forma en una ciudad que tanto quiso a Ángel. Las cenizas del hostelero descansan en un columbario junto a su amigo Juan Cecchini, pero su alma sigue presente en cada té que sirven sus hijas.

El cambio de nombre a Casa Chinastur no es casual. Es el cumplimiento de la máxima que Angelín repetía incansablemente: "Al cliente hay que tratarlo como si estuviera en su propio hogar".

Ángel Zhan, el hombre que amaba las rocas, la pintura y que enseñó chino a los trabajadores de la UGT, estaría orgulloso. Sus herederas no solo han salvado un restaurante; han mantenido abierta una embajada de bondad en el corazón de Oviedo.