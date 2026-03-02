Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: "Trajeron hasta a los perros"

Varios furgones policiales bloquearon el acceso a la calle y agentes vigilaron el acceso al bloque mientras trabajaban en el interior

Varios vehículos policiales desplegados.



Lucas Blanco

Lucas Blanco

Vecinos del barrio de San Lázaro, en Oviedo, fueron testigos en la mañana de este lunes de un importante despliegue policial que generó expectación y cierta inquietud entre residentes y comerciantes de la zona.

El operativo se desarrolló en la calle Arzobispo Lauzurica, donde varios furgones y vehículos patrulla se concentraron frente al portal número 1 en torno a las diez de la mañana. Agentes uniformados accedieron al edificio mientras otros permanecían en el exterior asegurando el perímetro. La presencia policial no pasó desapercibida para los viandantes, que se detuvieron a observar el movimiento, ni para los negocios cercanos, cuyos responsables siguieron con atención la intervención.

“Movilizaron a un montón de agentes y trajeron hasta a los perros”, comentaba una vecina del barrio, sorprendida por la magnitud del dispositivo. Según relataron testigos, también participaron unidades caninas, lo que aumentó la sensación de estar ante una actuación de relevancia. Los furgones cortaron el acceso a la calle y varios agentes se colocaron en el portal para impedir el paso mientras se llevaban a cabo los registros.

Por el momento, se desconocen los detalles concretos que motivaron la intervención. No obstante, algunas fuentes apuntan a que podría tratarse de una redada enmarcada dentro de una investigación en curso.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Asturias señalaron que se trata de “un operativo habitual en el marco de una investigación”, y añadieron que ofrecerán información pública si lo consideran oportuno una vez avance el procedimiento.

El despliegue se prolongó durante buena parte de la mañana y generó un notable revuelo en la zona, aunque no se registraron incidentes destacables durante la actuación policial.

Aparece "en perfecto estado" el hombre de 80 años que llevaba días desaparecido en Oviedo

Éxito para el Conservatorio Superior de Oviedo: Teo Montero gana el Premio Internacional Portus Apostoli

El Alcalde de Oviedo divisa una ruptura entre las relaciones de Barbón con el Rector por el viejo HUCA: "Se están rompiendo"

Igualdad, respeto y cultura vertebran el programa de Oviedo para conmemorar el 8M

El Poema Sinfónico "13 Reyes", de Yónatan Sánchez Santianes, se lleva el Premio Gaudiosa 2026

Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: "Trajeron hasta a los perros"

El certamen internacional de microrrelatos Dolores Medio llega a la undécima edición: el plazo para recibir trabajos se cierra en poco más de dos semanas

La Bienal de pintura pastel de Oviedo echa el cierre en Trascorrales tras recibir más de 6.000 visitas

