Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: "Trajeron hasta a los perros"

Vecinos del barrio de San Lázaro, en Oviedo, fueron testigos en la mañana de este lunes de un importante despliegue policial que generó expectación y cierta inquietud entre residentes y comerciantes de la zona.

El operativo se desarrolló en la calle Arzobispo Lauzurica, donde varios furgones y vehículos patrulla se concentraron frente al portal número 1 en torno a las diez de la mañana. Agentes uniformados accedieron al edificio mientras otros permanecían en el exterior asegurando el perímetro. La presencia policial no pasó desapercibida para los viandantes, que se detuvieron a observar el movimiento, ni para los negocios cercanos, cuyos responsables siguieron con atención la intervención.

“Movilizaron a un montón de agentes y trajeron hasta a los perros”, comentaba una vecina del barrio, sorprendida por la magnitud del dispositivo. Según relataron testigos, también participaron unidades caninas, lo que aumentó la sensación de estar ante una actuación de relevancia. Los furgones cortaron el acceso a la calle y varios agentes se colocaron en el portal para impedir el paso mientras se llevaban a cabo los registros.

Por el momento, se desconocen los detalles concretos que motivaron la intervención. No obstante, algunas fuentes apuntan a que podría tratarse de una redada enmarcada dentro de una investigación en curso.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Asturias señalaron que se trata de “un operativo habitual en el marco de una investigación”, y añadieron que ofrecerán información pública si lo consideran oportuno una vez avance el procedimiento.

El despliegue se prolongó durante buena parte de la mañana y generó un notable revuelo en la zona, aunque no se registraron incidentes destacables durante la actuación policial.