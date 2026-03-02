Sebastián Yatra disfruta de Oviedo: pasa el fin de semana en la capital asturiana con amigos y saboreando la gastronomía local
El colombiano pasó tres días en la región disfrutando de sus amigos y no dudó en sacarse fotos con los monumentos más importantes de la ciudad
Sebastián Yatra vuelve a Oviedo. El cantante colombiano disfrutó durante el fin de semana de las calles de la capital asturiana y de su gastronomía. Lo hizo cinco meses después de eclipsar el público de La Ería con un concierto durante las fiestas de San Mateo. El intérprete de "Tacones rojos", "Traicionera" y "Dos orugitas" tiene amigos en la región y aprovechó la despedida de febrero y la bienvenida a marzo para disfrutar de ellos.
El viernes llegó a Oviedo en AVE. Por la noche, se dejó ver por El Casto, el conocido establecimiento hostelero de la plaza de la Catedral. "Fue muy majo", destacó el propietario de uno de los bares más de moda de la ciudad, Pedro Caramés. La experiencia tanto le gustó que repitió al día siguiente.
Fue el propio Yatra quien colgó en sus redes sociales las imágenes de este fin de semana de ensueño en Oviedo. No dudó en sacarse un selfie con la Catedral de fondo y también se le ve con amigos por la calle Mon. Otro de los recuerdos que quiso guardar para el recuerdo es la imagen de la estatua "La Maternidad" de la plaza de la Escandalera e imitó la pose de 'Pensadora' ubicada en la parte trasera del teatro Campoamor.
Una de las que lomás disfrutó del concierto que Yatra ofreció en San Mateo, fue la influencer Marta Palacio. Conocida en las redes como martinaswardrobe. Con ella, tomó algo en una conocida cafetería del centro el domingo por la mañana. "Cucaracheo", comentó la asturiana. También se dejó ver Yatra por el Fontán y el lunes por la mañana abandonó Oviedo tras un inolvidable fin de semana de descanso por Oviedo.
