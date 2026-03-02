Así será la nueva sede de un importante servicio para la Seguridad Ciudadana en Oviedo

El traslado de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Oviedo encara su recta final administrativa. El Ayuntamiento ha dado un paso decisivo para hacer realidad la mudanza desde sus actuales dependencias en los bajos del estadio Carlos Tartiere hasta el barrio de Teatinos. La mesa de contratación municipal ha aprobado adjudicar la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras para acondicionar el nuevo local, así como la dirección de obra, al estudio de arquitectura madrileño Arquilom, que se ha hecho con el contrato por un importe de 25.652 euros.

Esta actuación, que supondrá una inversión estimada que ronda el millón de euros para la fase de obras, supondrá la adecuación integral de dos locales municipales situados en la confluencia de las calles Lisboa y Luxemburgo. El objetivo principal es dotar a los «ángeles de la guarda» de la ciudad de unas instalaciones modernas y funcionales, a escasos metros del cuartel municipal del Rubín, lo que facilitará la coordinación con la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de la concejalía de Seguridad.

Según el pliego de prescripciones técnicas, la intervención se divide en dos grandes áreas. La principal, destinada a Protección Civil, ocupará una superficie de 577 metros cuadrados. Este espacio contará con una gran sala polivalente de 110 metros para formación y reuniones, despachos, sala de emisoras y, sobre todo, un amplio garaje de 270 metros cuadrados diseñado para albergar la flota de vehículos de la agrupación, que incluye unidades de intervención y logística. El resto de la superficie, unos 120 metros cuadrados, se destinará a una asociación sin ánimo de lucro, Retina Asturias, que compartirá el inmueble pero contará con accesos independientes.

Exigencia de la Liga

La marcha de Protección Civil del Tartiere no es solo una cuestión de operatividad logística. El traslado responde también a las exigencias de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) tras el ascenso del Real Oviedo, que requiere recuperar esos espacios para oficinas del club y mejorar la seguridad del estadio.

El equipo de arquitectos de Arquilom dispone ahora de un plazo de cinco meses para entregar el proyecto definitivo. Si se cumplen los plazos previstos por el área de Edificación, las obras podrían estar concluidas antes de las próximas elecciones municipales de 2027, cerrando así una provisionalidad en el estadio que se ha alargado en el tiempo mucho más de lo previsto. n