Vox pide que Oviedo excluya al Kuivi del Plan Estratégico Cultural

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo registró este lunes una moción de urgencia para el Pleno de marzo, en la que exige la retirada del respaldo dado al espacio cultural Kuivi en enero por "graves incumplimientos normativos" y "posibles responsabilidades patrimoniales para el Consistorio". Además, la formación reclama que el gobierno municipal cese cualquier colaboración o patrocinio con el local y lo excluya del Plan Estratégico Cultural.

"El espacio ubicado en Almacenes Industriales 38-40 ha operado sin licencia de apertura definitiva desde julio de 2024, celebrando conciertos y eventos musicales no autorizados, pese a disponer de licencias provisionales solo para exposiciones culturales. Situación que, evidentemente, era conocida desde el primer momento por este equipo de gobierno", expuso la portavoz Sonsoles Peralta en rueda de prensa.

Vox sostiene que no se trata de una interpretación política, sino de hechos "acreditados en el expediente municipal". Según la formación, el Ayuntamiento otorgó una licencia provisional en octubre de 2024, cuando ya se habían celebrado eventos, y tras un informe técnico de marzo de 2025 que advertía de la falta de autorización inició un procedimiento de cese y clausura, aunque la actividad continuó durante meses. El grupo añade que el Consistorio tenía conocimiento de la situación —por denuncias vecinales y actas policiales— y, aun así, la Fundación Municipal de Cultura concedió dos contratos de patrocinio a la empresa gestora, uno en 2024 y otro en 2025, este último cuando ya estaba abierto el expediente de cierre.

"El Ayuntamiento de Oviedo se enfrenta a una responsabilidad patrimonial exigible por tolerancia a una actividad sin licencia, agravada por patrocinios públicos durante el expediente de cese", denunció Peralta, quien concluyó: "No se pueden dar segundas oportunidades a quien ha incumplido la normativa desde el principio; exigimos inspecciones urgentes y el cierre definitivo para que se cumpla la ley y proteger a los vecinos".