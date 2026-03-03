Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

La Asociación de Cámaras de Comercio de los Caminos Jacobeos renueva directiva para preparar el Año Santo 2027 con Oviedo como protagonista

La entidad refuerza su estructura interna y activa un plan de relanzamiento cultural y empresarial con nuevos cargos en Santiago, Pontevedra, la capital del Principado y Cantabria

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo / Mario Canteli

Félix Vallina

Félix Vallina

La Asociación de Cámaras de Comercio de los Caminos Jacobeos celebró este martes su Asamblea General con un doble objetivo: renovar su órgano de gobierno y reactivar su papel estratégico ante la próxima cita del Año Santo 2027. La reunión marca una nueva etapa para la entidad que agrupa a las corporaciones de derecho público de los territorios por los que discurre la ruta jacobea.

Tras el proceso de renovación, la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela asume la presidencia. La secretaría recaerá en la Cámara de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, mientras que la vicepresidencia será responsabilidad de la Cámara de Oviedo y la tesorería estará en manos de Cantabria.

La nueva junta se completa con ocho vocalías en representación de las cámaras de Bilbao, Burgos, Tui, Avilés, Gipuzkoa, Cáceres, Gijón y Álava, configurando así un equipo que representa buena parte de los territorios históricos vinculados al Camino.

Impulso estratégico ante 2027

Durante la Asamblea, las distintas corporaciones trasladaron su voluntad de relanzar la actividad de la asociación y recuperar su papel como eje vertebrador del dinamismo cultural y económico en torno al itinerario jacobeo. El horizonte está claro: reforzar la coordinación institucional y empresarial antes del próximo Año Santo.

La organización aspira a consolidarse como un espacio de cooperación estable entre territorios, favoreciendo que el Camino no sea únicamente un fenómeno turístico o patrimonial, sino también un auténtico motor de desarrollo económico local. Entre sus prioridades figura impulsar servicios vinculados a la ruta, fortalecer el tejido empresarial y generar redes de colaboración entre provincias.

Una red que nació en 2004

La Asociación de Cámaras de Comercio de los Caminos Jacobeos se constituyó con motivo del Año Santo Compostelano de 2004, con el propósito de coordinar esfuerzos en promoción cultural y desarrollo socioeconómico en las zonas atravesadas por las distintas rutas.

Actualmente está integrada por más de una treintena de cámaras de comercio españolas —entre ellas A Coruña, León, Lugo, Madrid, Navarra, Salamanca, Sevilla o Valladolid— además del Consejo Aragonés de Cámaras, el Consejo Valenciano de Cámaras y la Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (CCILE).

Noticias relacionadas

Con la vista puesta en 2027, la asociación inicia una nueva etapa en la que buscará reforzar su protagonismo institucional y económico en uno de los itinerarios culturales más relevantes de Europa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
  2. El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
  3. Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
  4. Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
  5. Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
  6. El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina
  7. Los dueños de mascotas ven excesivas las exigencias para que sus animales viajen en el autobús urbano de Oviedo
  8. Fallece el empresario asturiano José Manuel del Campo, un 'trabajador nato' con visión empresarial

Oviedo firmó el último año 79 convenios que movilizaron 16 millones de euros

Oviedo firmó el último año 79 convenios que movilizaron 16 millones de euros

La Asociación de Cámaras de Comercio de los Caminos Jacobeos renueva directiva para preparar el Año Santo 2027 con Oviedo como protagonista

La Asociación de Cámaras de Comercio de los Caminos Jacobeos renueva directiva para preparar el Año Santo 2027 con Oviedo como protagonista

El curioso rescate de una gata en Oviedo: la felina se escondió en un motor para no ir al veterinario

El curioso rescate de una gata en Oviedo: la felina se escondió en un motor para no ir al veterinario

Susto en Oviedo: tres vehículos se ven involucrados en un accidente en hora punta

Susto en Oviedo: tres vehículos se ven involucrados en un accidente en hora punta

Récord de plazas en el programa de conciliación del Ayuntamiento de Oviedo para Semana Santa

Récord de plazas en el programa de conciliación del Ayuntamiento de Oviedo para Semana Santa

El “éxito” del congreso que surgió con el objetivo de “transformar la enseñanza a partir de un enfoque integral” motivará una nueva edición en Oviedo

El “éxito” del congreso que surgió con el objetivo de “transformar la enseñanza a partir de un enfoque integral” motivará una nueva edición en Oviedo

Oviedo se convierte en capital de la danza con el Ballet Preljocaj y su "Lago de los cisnes”

Oviedo se convierte en capital de la danza con el Ballet Preljocaj y su "Lago de los cisnes”

Canteli asegura que el Real Oviedo le exigía 600.000 euros anuales durante un cuarto de siglo para hacer la ciudad deportiva en El Asturcón

Canteli asegura que el Real Oviedo le exigía 600.000 euros anuales durante un cuarto de siglo para hacer la ciudad deportiva en El Asturcón
Tracking Pixel Contents