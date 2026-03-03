La Asociación de Cámaras de Comercio de los Caminos Jacobeos renueva directiva para preparar el Año Santo 2027 con Oviedo como protagonista

La Asociación de Cámaras de Comercio de los Caminos Jacobeos celebró este martes su Asamblea General con un doble objetivo: renovar su órgano de gobierno y reactivar su papel estratégico ante la próxima cita del Año Santo 2027. La reunión marca una nueva etapa para la entidad que agrupa a las corporaciones de derecho público de los territorios por los que discurre la ruta jacobea.

Tras el proceso de renovación, la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela asume la presidencia. La secretaría recaerá en la Cámara de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, mientras que la vicepresidencia será responsabilidad de la Cámara de Oviedo y la tesorería estará en manos de Cantabria.

La nueva junta se completa con ocho vocalías en representación de las cámaras de Bilbao, Burgos, Tui, Avilés, Gipuzkoa, Cáceres, Gijón y Álava, configurando así un equipo que representa buena parte de los territorios históricos vinculados al Camino.

Impulso estratégico ante 2027

Durante la Asamblea, las distintas corporaciones trasladaron su voluntad de relanzar la actividad de la asociación y recuperar su papel como eje vertebrador del dinamismo cultural y económico en torno al itinerario jacobeo. El horizonte está claro: reforzar la coordinación institucional y empresarial antes del próximo Año Santo.

La organización aspira a consolidarse como un espacio de cooperación estable entre territorios, favoreciendo que el Camino no sea únicamente un fenómeno turístico o patrimonial, sino también un auténtico motor de desarrollo económico local. Entre sus prioridades figura impulsar servicios vinculados a la ruta, fortalecer el tejido empresarial y generar redes de colaboración entre provincias.

Una red que nació en 2004

La Asociación de Cámaras de Comercio de los Caminos Jacobeos se constituyó con motivo del Año Santo Compostelano de 2004, con el propósito de coordinar esfuerzos en promoción cultural y desarrollo socioeconómico en las zonas atravesadas por las distintas rutas.

Actualmente está integrada por más de una treintena de cámaras de comercio españolas —entre ellas A Coruña, León, Lugo, Madrid, Navarra, Salamanca, Sevilla o Valladolid— además del Consejo Aragonés de Cámaras, el Consejo Valenciano de Cámaras y la Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (CCILE).

Con la vista puesta en 2027, la asociación inicia una nueva etapa en la que buscará reforzar su protagonismo institucional y económico en uno de los itinerarios culturales más relevantes de Europa.