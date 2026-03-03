El barrio de Oviedo que estrenará dos nuevas calles en los próximos días: se mejora la conexión con el centro de salud

Amplias aceras con bancos, papeleras y aparatos de gerontogimnasia; nuevas plazas de aparcamiento en una zona donde escasean y calzadas más anchas. Ciudad Naranco estrenará dos calles en los próximos días. La unidad de gestión Ferreros I –frente al Archivo Histórico de Asturias– ha arrancado con la urbanización de la zona. Un cambio de imagen sobre una antigua área industrial que permitirá unir Belarmino Cabal con Quevedo y enlazar Acisclo Muñiz Vigo con Belarmino Cabal.

Atrás quedará la estrecha zona de paso, con un único carril, un sinfín de baches, una acera angosta y abundante maleza. Estas obras también permiten la ampliación de la plaza de Juan Pablo II –más conocida como plaza del Papa–, muy demandada por los vecinos de la zona.

Las vallas cubren la gran parcela que permitirá acceder de una forma mucho más segura hasta la calle Torrecedo, donde se encuentra el centro de salud de Ciudad Naranco. Se espera que en los próximos días el alcalde, Alfredo Canteli, junto al concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, inauguren estas obras acometidas por dos constructoras: la ovetense Fomex y la canguesa Proinfer.

Ambas se encargarán de la construcción de cuatro edificios con capacidad para 200 viviendas, que dignificarán una zona degradada con el paso de los años. En la calle Acisclo Muñiz Vigo permanecían cinco edificios que fueron «okupados». En ellos se vendía y consumía droga de forma asidua, una situación que provocó varias quejas vecinales. Las viviendas se encontraban a escasos metros de la zona de juegos del parque del Papa y el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto. En enero de 2023 se procedió al derribo de estos inmuebles.

Esta situación es ya cosa del pasado. Por un lado, Fomex construirá tres edificios. El primero, con capacidad para sesenta viviendas, comenzará a edificarse después de Semana Santa. De las obras se encargará la constructora San José, y las partes están a la espera de la licencia. De forma paralela, según fuentes cercanas a la operación, ya ha comenzado la comercialización de los pisos, con un ritmo muy alto: «Ya tenemos el 80% vendido», detallan.

El perfil mayoritario de los compradores son asturianos residentes en Madrid que apuestan por invertir en la capital asturiana. También formarán parte del vecindario jubilados que se han decantado por Asturias para vivir con tranquilidad.

Esta nueva urbanización se suma al derribo de las naves de Almacenes Industriales, que el Ayuntamiento está llevando a cabo para evitar nuevas okupaciones. Por su parte, la promotora del grupo Santander (LandCo) proyecta la construcción de 120 viviendas en la parcela que sufrió un incendio hace dos años.