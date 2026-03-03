Canteli asegura que el Real Oviedo le exigía 600.000 euros anuales durante un cuarto de siglo para hacer la ciudad deportiva en El Asturcón

El alcalde de Alfredo Canteli (PP) ha defendido este martes en el pleno municipal la actuación del Ayuntamiento en relación con los terrenos de El Asturcón, asegurando que el equipo de gobierno sí presentó una oferta para facilitar la instalación de la ciudad deportiva del Real Oviedo y rechazando así las acusaciones del PSOE sobre la pérdida de una oportunidad para la ciudad.

La polémica surgió durante el debate de una moción sobre la adquisición del palacio de Inclán Valdés, cuando el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, reprochó al Ejecutivo local haber dejado pasar varias oportunidades en los últimos seis años de mandato, entre ellas la ciudad deportiva del club azul.

Canteli interrumpió entonces su intervención para pedir concreción y negó que el Ayuntamiento hubiese permanecido inactivo. Según explicó, el Consistorio presentó una propuesta para los terrenos de El Asturcón que contemplaba una cesión por 100 años y el compromiso municipal de abonar 600.000 euros anuales durante los primeros 25 años. "Fue una propuesta a posteriori de cerrar el acuerdo con los Hermanos Peón para llevar la ciudad deportiva a Siero", explicó.

El regidor defendió que esa oferta demostraba la voluntad del Ayuntamiento de respaldar el proyecto y aseguró que no se puede hablar de oportunidad perdida cuando existió una propuesta formal sobre la mesa. “Es muy fácil decir que se pierden oportunidades sin concretar”, reprochó a Llaneza.

Por su parte, el portavoz socialista sostuvo que Oviedo dejó escapar una opción estratégica vinculada al crecimiento deportivo y económico de la ciudad. “Siempre que intervengo desvirtúas el tema”, replicó a Canteli, insistiendo en que el balance del mandato evidencia “oportunidades a mares” desaprovechadas.

El debate político se amplía

La discusión sobre El Asturcón eclipsó el resto de asuntos del pleno y evidenció la confrontación entre gobierno y oposición sobre el modelo de ciudad y la gestión de proyectos estratégicos.

En el transcurso del debate también intervino el concejal de Licencias y Disciplina Urbanística, José Ramón Pando, quien defendió la labor negociadora del Ejecutivo local en distintos frentes y afirmó que el Ayuntamiento actúa con responsabilidad en operaciones de esta envergadura.

La controversia en torno a El Asturcón y la ciudad deportiva del Real Oviedo vuelve así al primer plano político municipal, con versiones enfrentadas sobre el alcance real de la oferta planteada y sobre si Oviedo pudo haber asegurado para la ciudad una infraestructura deportiva de largo recorrido.